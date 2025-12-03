Receta fácil de tiramisú: sin mascarpone y con vainillas caseras.

El tiramisú es uno de los postres más perfectos, ya que rinde mucho, no necesita horno y le gusta a todos. El problema es que, en su versión clásica, pide mascarpone, un ingrediente que no siempre se consigue y que además suele estar bastante caro. Por suerte, existe una alternativa igual de rica, más económica y totalmente posible de hacer con lo que cualquiera tiene en casa.

Una de las claves de esta versión es que, en lugar de usar vainillas compradas, se pueden preparar unas caseras en pocos minutos y con tres ingredientes básicos: huevos, azúcar y harina. Quedan livianas, esponjosas y absorben el café sin desarmarse.

Receta de tiramisú: fácil y sin mascarpone

Preparar tiramisú no tiene por qué ser ninguna ciencia. El mascarpone se puede reemplazar por queso crema común y corriente o, incluso, preparar uno en casa. A continuación te compartimos la receta completa.

El tiramisú se puede hacer sin queso mascarpone.

Ingredientes

Para las vainillas caseras

3 huevos.

90 g de azúcar.

90 g de harina 0000.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Azúcar impalpable para espolvorear.

Para la crema

400 g de queso crema firme (tipo Mendicrim).

200 ml de crema de leche.

4 cucharadas de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

(Opcional) 1 cucharadita de miel.

Para el armado

1 taza de café fuerte.

Un chorrito de licor (opcional: ron, oporto, amaretto o el que tengas).

Cacao amargo para espolvorear.

Preparación

Vainillas caseras

Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté bien espumosa y clara. Sumá la esencia de vainilla. Incorporá la harina tamizada con movimientos envolventes. Pasá la mezcla a una manga o bolsita y formá bastoncitos sobre una placa con papel manteca. Espolvoreá con azúcar impalpable. Horneá a 180°C durante 8–10 minutos. Dejá enfriar antes de usar.

Crema sin mascarpone

Batí la crema de leche con el azúcar hasta que espese (no hace falta que quede chantilly firme). En otro bowl, mezclá el queso crema con la vainilla y la miel, si la vas a usar. Uní ambas preparaciones con movimientos suaves.

Armado del tiramisú