Una cadena de electro argentina integró AliExpress a su catálogo

En plena semana de Black Friday, Megatone.net anunció un movimiento que puede cambiar la forma en que los argentinos compran tecnología online: desde ahora, la plataforma integrará productos de AliExpress directamente en su tienda. Esto permite acceder a dispositivos internacionales a precios competitivos, manteniendo el espíritu económico del mercado chino pero con el soporte de un retailer local.

La novedad fue lanzada antes del Black Friday —que en Megatone.net se extendió hasta el lunes 1 de diciembre— pero se mantendrá definitivamente en el sitio. La medida apunta a quienes buscan oportunidades en electrónica, innovación y gadgets sin depender de compras al exterior.

Más variedad desde China, pero con soporte argentino

La empresa destacó que la llegada del catálogo de AliExpress abre una puerta para sumar productos que antes eran difíciles de conseguir o de importar individualmente. Entre las categorías y dispositivos que estarán disponibles se incluyen:

Gafas inteligentes y lentes con funciones avanzadas.

Anillos inteligentes para seguimiento del sueño.

Wearables de salud y actividad física.

Gadgets para el hogar conectados.

Accesorios de tecnología innovadores y de bajo costo.

Estos artículos forman parte de una primera tanda centrada en la tendencia global de los dispositivos personales y los accesorios inteligentes.

Un paso más en la modernización de Megatone.net

La integración encaja dentro del proceso de digitalización y omnicanalidad que Megatone.net viene desarrollando. El objetivo es acercar tendencias globales sin que el usuario tenga que lidiar con tiempos largos de envío, aduana o incertidumbre logística.

“Sumar productos de AliExpress nos permite ampliar la variedad y ofrecer precios realmente competitivos, algo que muchos consumidores ya buscaban en plataformas chinas. La diferencia es que ahora lo pueden hacer con respaldo local y mayor seguridad”, explicaron desde la compañía.

Qué beneficios tendrán los usuarios argentinos

AliExpress es reconocido por su catálogo con más de 100 millones de productos. Gracias a esta alianza, Megatone.net incorporará una selección curada con ofertas que se renovarán a diario.

Para los consumidores argentinos, esto resuelve algunos de los problemas más comunes al comprar en sitios internacionales:

Evitar trámites aduaneros.

Reducir la espera por envíos desde el exterior.

Mantener precios accesibles.

Contar con métodos de pago locales.

Acceder a posventa dentro del país.

La combinación promete ampliar el acceso a tecnología económica en un momento clave del consumo digital en la Argentina.