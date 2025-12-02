El medicamento estrella que ayuda a bajar el colesterol, según un reconocido cardiólogo

En la Argentina, cerca del 40% de las personas mayores de 18 años tiene colesterol total elevado. Los profesionales de la salud suelen recomendar una dieta saludable y actividad física para bajarlo, pero esto no es suficiente, según el cardiólogo Jorge Tartaglione, ya que en ocasiones es necesario un tratamiento con medicación.

“Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”, así describió Tartaglione al trabajo que realizan las estatinas, un medicamento que contribuye a regular los niveles de colesterol y reduce el riesgo de infarto, accidentes cerebrovasculares (ACV) y enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la demencia.

“Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fabrica genéticamente en el hígado”, precisó el cardiólogo, en alusión a los pacientes vegetarianos que tienen el colesterol alto.

Los riesgos del colesterol

Esta sustancia grasa es esencial para el cuerpo. Es producida principalmente por el hígado y también puede obtenerse de alimentos de origen animal. Cuando sus niveles son altos, se puede formar una acumulación de placa en las arterias (ateroesclerosis), que estrecha o bloquea el flujo sanguíneo.

La ateroesclerosis aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Por ende, es fundamental distinguir entre el colesterol de alta densidad (HDL), conocido como "el bueno", y de baja densidad (LDL), denominado "el malo".

“Es muy preocupante la gran cantidad de noticias falsas que circulan. Prácticamente, el 50% de las noticias médicas son falsas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son buenos y salvan vidas”, sostuvo el especialista en diálogo con LN+.

Los valores del colesterol malo

El médico también se refirió a los valores estimados respecto al LDL que algunas personas deberían tener para prevenir enfermedades cardíacas.

Una persona sana: menos de 116

Una persona fumadora, hipertensa o diabética: menos de 100 o 70

Paciente con antecedentes de enfermedades cardíacas: menos de 50

En cuanto a los riesgos, un colesterol malo elevado puede generar:

Aterosclerosis.

Enfermedad en las arterias coronarias (deriva en la dificultad para respirar).

Accidente cerebrovascular

Enfermedad arterial periférica (dolor constante en las piernas al caminar).

Xantomas (manchas de tono amarillo en las inmediaciones de los ojos).

Cuáles son los alimentos para prevenir el colesterol

Para prevenir el colesterol, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda el consumo de más fibra (frutas, verduras, legumbres, cereales integrales), omega-3 (pescados grasos, semillas de chía, nueces) y grasas insaturadas (aceite de oliva, palta, frutos secos).

Una acción clave es limitar el consumo de grasas saturadas y tras, que están presentes en fiambres, embutidos, carnes rojas, lácteos enteros, bollería, frituras y alimentos ultraprocesados.

También se debe limitar el consumo de alcohol y realizar actividad física de manera regular, esto incluye caminar, nadar o andar en bicicleta.