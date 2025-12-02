El alimento bajo en calorías que recomienda Paulina Cocina: la receta perfecta para cuidarse.

Comer de manera saludables es fundamental para tener energía para enfrentar la semana. En este sentido, Paulina Cocina recomendó un alimento, muy consumido por vegetarianos y veganos, pero casi nada por quienes optan por otro tipo de alimentación. Se trata del tofu, un superalimento a base de soja, que se puede condimentar de muchas formas e incorporar a una infinidad de recetas.

La receta con tofu de Paulina Cocina

El tofu es una fuente vegetal de proteína completa, baja en grasas saturadas y rica en aminoácidos esenciales, lo que ayuda a mantener la masa muscular y favorece la recuperación física. Asimismo, aporta calcio, hierro y minerales clave que contribuyen a la salud ósea y al correcto funcionamiento del organismo. Es por eso que, Paulina Cocina compartió una receta perfecta para incorporar el tofu a la dieta diaria. A continuación te la compartimos:

Paulina Cocina compartió una receta con tofu.

Ingredientes

1 bloque de tofu firme (unos 400g).

2 cucharadas de salsa de soja.

1 diente de ajo picado muy fino.

1 cucharada de aceite de oliva.

Un puñado de perejil fresco picado.

Pimienta a gusto.

Preparación

Marinar: escurrir el exceso de agua del tofu con papel de cocina. Cortar en cubos y marinar en un bol con la salsa de soja y pimienta a gusto. Dejar reposar en la heladera por alrededor de 15/20 minutos. Calentar la sartén: llevar una sartén o plancha a fuego medio-alto con una cucharada de aceite de oliva. Cocción: reservar el líquido de la marinada, escurrir y cocinar los trozos de tofu en la sartén o plancha caliente. Cocinar durante 4-5 minutos por cada lado, hasta que estén bien dorados y crujientes. Añadir el sabor: picar el diente de ajo y agregar al líquido de la marinada. Cuando el tofu esté casi listo, bajar el fuego al mínimo. Añadir la mezcla de soja y ajo y remover con cuidado de que no se queme el ajo. Servir: apagar el fuego, espolvorear con perejil fresco picado y servir inmediatamente.

El tofu es un alimento muy fácil de incorporar en el día a día. No tiene un sabor fuerte, así que se adapta a lo que tengas en la heladera: salteados, ensaladas, guisos o incluso preparaciones más livianas. Además, aporta proteínas sin sumar demasiadas calorías, lo que ayuda a mantener una alimentación equilibrada sin complicarse. Y, para quienes buscan opciones más amigables con el ambiente, el tofu suele tener un impacto ambiental menor que las proteínas animales, por lo que termina siendo una elección práctica, saludable y más consciente.