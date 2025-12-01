¿Buscás una merienda dulce, irresistible y que no lleve harina? Los coquitos de coco son la respuesta perfecta. Esta receta es un clásico de panadería que ahora podés hacer en casa con solo tres ingredientes básicos y en pocos minutos. Además, al ser una preparación sin harina, se convierte en una opción deliciosa y segura para personas celíacas.
En este artículo, te vamos a guiar paso a paso para que logres unos coquitos húmedos por dentro, doraditos por fuera y con ese sabor intenso a coco que los hace imposibles de comer solo uno.
¿Por qué esta receta de coquitos es tan especial?
La magia de estos coquitos reside en su simpleza. A diferencia de otras recetas de repostería, no necesitás batidoras eléctricas ni procesos complicados. Su textura se logra gracias a la combinación del coco rallado, que aporta cuerpo y sabor, y el huevo, que actúa como aglutinante natural. El resultado es un bocado delicado pero con personalidad, que se deshace en la boca.
Al no contener harina, la preparación es naturalmente apta para celíacos. Solo es crucial verificar que todos los ingredientes que uses tengan el logo "Sin TACC" para garantizar que no hubo contaminación cruzada durante su producción. Esto los convierte en un tesoro para compartir en reuniones donde haya personas con esta condición, sin que nadie se sienta excluido.
Ingredientes (para aproximadamente 12 coquitos)
-
100 gramos de azúcar (común).
-
100 gramos de coco rallado.
-
1 huevo (tamaño mediano/grande).
Paso a paso para hacer coquitos sin harina
-
Mezclar. En un bol, batí ligeramente el huevo. Luego, agregá el azúcar y el coco rallado. Integrá todo con una cuchara o espátula hasta formar una masa homogénea y húmeda.
-
Enfriar (el secreto del éxito). Tapá la masa y llevá el bol a la heladera por 20 a 30 minutos. Este paso no es obligatorio si tenés prisa, pero es altamente recomendable: el frío hace que la masa sea más manejable y ayuda a que los coquitos mantengan mejor su forma durante el horneado.
-
Formar. Una vez fría, tomá porciones pequeñas de masa y formá bolitas con las manos. Después, dales la forma clásica del coquito: una bola con un piquito en la parte superior. Colocalos en una fuente para horno, previamente enmantecada y enharinada (podés usar harina de arroz o maicena para mantenerlo sin TACC) o, más fácil, sobre un papel manteca.
-
Hornear. Llevalos a un horno precalentado a temperatura media (unos 180°C) por aproximadamente 10 a 15 minutos. Están listos cuando los veas ligeramente dorados en la superficie y los bordes. ¡Cuidado con excederte! Se queman fácilmente.
-
Enfriar y disfrutar. Al sacarlos del horno, dejálos reposar en la misma fuente por al menos 10-15 minutos. Recién entonces estarán firmes y listos para manipular. Si los movés antes, se pueden romper.
Tips y variantes infalibles
-
Textura: Si te gustan los coquitos más húmedos, formá bolitas con un poco más de volumen. Para una versión más crocante, podés aplanarlos levemente.
-
Sabor: A la masa podés agregarle unas gotas de esencia de vainilla o la ralladura de medio limón para darle un toque extra de aroma.
-
Presentación: Antes de hornear, podés espolvorear un poco más de coco rallado por encima para que queden más vistosos.
-
Almacenamiento: Se conservan perfectamente en un recipiente hermético a temperatura ambiente por 3-4 días.
Esta receta de coquitos sin harina es un claro ejemplo de que lo más delicioso a menudo es también lo más sencillo. Requiere mínima preparación, ingredientes económicos y es un éxito garantizado. Animate a probarla: es la excusa perfecta para aromatizar tu casa con el dulce olor del coco recién horneado y para darte un gusto sin complicaciones.