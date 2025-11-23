Solo hacen falta 15 cucharadas: el budín de banana rápido y riquísimo para los mates del domingo

Los domingos están pensados para comer cosas ricas y compartirlas con nuestros seres queridos. Sin embargo, muchas veces queremos comer algo rico sin complicarnos demasiado y, para esas ocasiones, se puede hacer esta receta de budín de banana que solo requiere 15 cucharadas de los ingredientes.
No hace falta tener elementos muy complejos ni gastarse gran cantidad de tiempo, sino que en cuestión de minutos se puede tener un budín de banana con chocolate para acompañar los mates de la tarde sin perder gran parte de la tarde del domingo cocinando.
Ingredientes (unos 15 cucharadas)
- 2 huevos.
- 1 banana.
- esencia de vainilla a gusto
- 15 cucharadas de leche
- 15 cucharadas de azúcar
- 15 cucharadas de aceite
- 15 cucharadas de harina leudante
- 1 pizca de sal fina
- 3 cucharadas de chips de chocolate
- 1 cucharada de harina (para rebozar los chips).
- Azúcar impalpable para decorar.
Cómo hacer el budín paso a paso
-
Preparar las bananas: Pelá las bananas maduras y aplastalas con un tenedor hasta lograr un puré.
-
Mezclar lo seco: En un bowl aparte, combiná la harina, el polvo de hornear y el azúcar.
-
Incorporar lo húmedo: Sumá al puré de banana el huevo y la leche, y mezclá bien.
-
Unir las mezclas: Agregá los ingredientes secos a los húmedos, mezclando hasta que no queden grumos. Una vez que se obtiene una mezcla lisa, sumar los chips de chocolate.
-
Cocinar: Verté la mezcla en un molde para budín o budinera previamente enmantecada o aceitada. Cocinalo en horno precalentado a temperatura media (alrededor de 180 °C) durante unos 25-30 minutos, o hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio.
-
Dejar enfriar: Una vez listo, sacalo del horno y dejalo enfriar unos minutos antes de desmoldar.