Solo hacen falta 15 cucharadas: el budín de banana rápido y riquísimo para los mates del domingo.

Los domingos están pensados para comer cosas ricas y compartirlas con nuestros seres queridos. Sin embargo, muchas veces queremos comer algo rico sin complicarnos demasiado y, para esas ocasiones, se puede hacer esta receta de budín de banana que solo requiere 15 cucharadas de los ingredientes.

No hace falta tener elementos muy complejos ni gastarse gran cantidad de tiempo, sino que en cuestión de minutos se puede tener un budín de banana con chocolate para acompañar los mates de la tarde sin perder gran parte de la tarde del domingo cocinando.

Ingredientes (unos 15 cucharadas)

2 huevos.

1 banana.

esencia de vainilla a gusto

15 cucharadas de leche

15 cucharadas de azúcar

15 cucharadas de aceite

15 cucharadas de harina leudante

1 pizca de sal fina

3 cucharadas de chips de chocolate

1 cucharada de harina (para rebozar los chips).

Azúcar impalpable para decorar.

Cómo hacer el budín paso a paso