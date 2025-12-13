Los 6 trucos que pueden volverse hábito para no tener mal aliento por las mañanas.

Despertarse con mal aliento es una experiencia común que muchas personas asumen como inevitable. Sin embargo, la ciencia explica que este fenómeno tiene una causa concreta. Durante el sueño disminuye la producción de saliva, un elemento clave para limpiar la boca de manera natural. Al reducirse el flujo salival, las bacterias se acumulan en la lengua, los dientes y las encías, y liberan compuestos sulfurados responsables del olor característico de la mañana.

Según explicó la bióloga colombiana Valentina Vallejo, la buena noticia es que el mal aliento matutino no es una condena, sino una consecuencia que puede reducirse con hábitos simples incorporados a la rutina diaria, especialmente antes de dormir. No se trata de soluciones milagrosas, sino de medidas preventivas que, con constancia, generan un efecto acumulativo.

Los 6 trucos que pueden volverse hábito para no tener mal aliento

1. Usar hilo dental antes de dormir

El hilo dental elimina restos de comida y placa bacteriana que el cepillo no alcanza. Si estos residuos permanecen durante la noche, se convierten en alimento para las bacterias que producen mal olor. Incorporarlo a la rutina nocturna es clave para reducir el aliento desagradable al despertar.

2. Cepillarse con pasta fluorada

El cepillado nocturno debe ser completo y durar al menos dos minutos. El flúor fortalece el esmalte y ayuda a controlar la proliferación bacteriana, lo que impacta directamente en la frescura del aliento matutino.

3. Usar un raspador lingual

La lengua es uno de los principales reservorios de bacterias. Los estudios muestran que el raspador lingual es más eficaz que el cepillo para limpiarla. Usarlo antes de dormir reduce notablemente la acumulación bacteriana.

4. Colutorio sin alcohol, pero en otro momento del día

El enjuague bucal puede ser útil, pero no inmediatamente después del cepillado nocturno, ya que puede eliminar el flúor de la pasta. Además, conviene elegir versiones sin alcohol para evitar la sequedad bucal.

5. Hidratarse con un vaso de agua

Beber agua antes de dormir ayuda a mantener la boca menos seca durante la noche. Al despertar, otro vaso de agua contribuye a eliminar compuestos acumulados y estimula la producción de saliva.

6. Evitar alcohol, tabaco y comidas de olor fuerte

El alcohol y el tabaco resecan la boca y favorecen el mal aliento. Alimentos como ajo y cebolla también pueden intensificarlo. Evitarlos antes de dormir es una medida simple y efectiva.