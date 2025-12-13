Marcha atrás: Argentino de Quilmes desestimó la contratación de Zárate, condenado por abuso sexual

Argentino de Quilmes desestimó la contratación de Zárate, condenado por abuso

Finalmente, Argentino de Quilmes comunicó que desestimó la contratación de Alexis Zárate, futbolista ex Independiente que fue condenado a cinco años de prisión por abuso sexual.

El "Mate" lo confirmó hace apenas 48 horas por medio de sus redes sociales , al generarse un fuerte rechazo por la incorporación, terminaron dejando sin vigencia el contrato y anunciaron que no será refuerzo de la institución. La infinidad de quejas y repudio ante la confirmación de la llegada del jugador, que recuperó la libertad de forma condicional hace ya cinco meses -por, según explicaron desde su entorno, "buenos antecedentes en el Servicio Penitenciario-, fueron claves para dar marcha atrás en la decisión.

Después de cumplir más de dos tercios de la mencionada condena que le fue impuesta en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 (por seis años y seis meses de prisión), el ex defensor de Independiente consiguió un beneficio que no es común en casos de abuso sexual. A pesar de la condicional impuesta, deberá cumplir con diversas pautas de conducta como asistir a un taller de masculinidades o mantener una restricción perimetral de 500 metros respecto de la víctima.

Si bien parecía que su regreso a las canchas estaba al caer en el ascenso, la determinación del club quilmeño fue contundente. Desde la institución buscaron evitar mayores inconvenientes, conociendo los antecedentes del nacido en la provincia de Córdoba y teniendo en cuenta que la dirigencia está bajo la lupa luego de que un arco de handball cayera sobre Benicio Farji (8) y le provocara la muerte en octubre pasado.

En dicha causa judicial, que investiga el hecho ocurrido en el microestadio de Argentino de Quilmes, la Justicia imputó formalmente al presidente Eduardo Larrosa a partir de la declaración de diversos testimonios -empleados, entrenadores y testigos- que apuntan a responsabilidades por parte de las autoridades.

A partir de la tragedia y la evaluación del estado de las instalaciones, se busca establecer si existió negligencia, omisiones en materia de seguridad o responsabilidades institucionales relacionadas al mantenimiento y supervisión de equipamiento deportivo.

El comunicado de Argentino de Quilmes desestimando la contratación de Alexis Zárate

"Queridos socios e hinchas del Primer Club Criollo: queremos informarles que el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zárate. Desde la dirigencia, Secretaría Técnica y Cuerpo Técnico continuamos trabajando para formar el mejor plantel para encarar el torneo 2026", escribieron en redes sociales.

El comunicado de Argentino de Quilmes sobre Alexis Zárate

Por qué motivo estuvo detenido Alexis Zárate

El suceso delictivo del lateral con pasado en el "Rojo" de Avellaneda tuvo lugar durante la madrugada del 16 de marzo del 2014, cuando -según determinó la Justicia- abusó de una joven mientras ella dormía con su pareja, el ex delantero también de Independiente, Martín Benítez, en un departamento ubicado en el partido de Wilde. Poco después, el futbolista en cuestión siguió su carrera en Temperley.

A lo largo del proceso judicial permaneció en libertad y poco después, emigró al exterior para vestir los colores del FK Liepaja de Letonia. Tras conocerse la condena, debió regresar a la Argentina y estuvo detenido, poco más de cinco años, en el penal de Bahía Blanca. Fue en julio del 2020 cuando, por decisión de la Justicia Bonaerense, quedó firme su pena.

En julio del 2025, la Cámara de Casación le otorgó la libertad condicional bajo estrictas pautas de conducta y luego de cumplir más de dos tercios de la condena, espera para volver a la actividad. Por el momento, no será en Argentino de Quilmes.