Los refuerzos que busca Independiente hoy en el mercado de pases 2026: posibles altas y rumores

Gustavo Quinteros busca reimpulsar a Independiente.

Independiente quiere dar vuelta la página y barajar de nuevo. Lo que para muchos fue pura ilusión con un gran primer semestre, se desdibujó con una campaña muy floja en la segunda mitad de 2025, que quedará como una de las peores de la historia del club por la racha de partidos sin ganar. Pero Gustavo Quinteros confía en revertir la situación y, después de cerrar la temporada con cuatro victorias al hilo, ya piensa en el armado de su equipo para 2026.

El entrenador sabe que tendrá por delante un duro desafío. El 2026 es año electoral en la institución y la dirigencia querrá cerrar mejor desde lo deportivo una gestión que hasta el momento no fue para nada buena. Es que salvo en la primera mitad de 2025, donde el Rojo fue semifinalista del Apertura y logró por momentos un gran fútbol, estuvo bastante lejos de ganar algún título. Y la demanda de su hinchada pasa por poder cortar la peor sequía de su historia sin campeonatos locales, que ya lleva 23 años.

Los que vuelven y pueden ser refuerzos

Ante una economía del club que hoy no es la mejor, el Rojo tendrá pocas balas para utilizar en este mercado de pases y reforzar lugares puntuales. Por este motivo, Quinteros buscará aprovechar algunos de los jugadores que deben regresar de sus préstamos al club. El más interesante de todos quizás sea Javier Ruiz, extremo que viene de una gran temporada en Barracas Central y por quien Independiente utilizó la cláusula de repesca tras ser pedido por el entrenador para que en enero sea uno más del plantel. El futbolista puede ser un revulsivo en ataque y aporta gol.

Javier Ruiz, la joya de la cantera que vuelve.

El otro nombre que le gusta al DT y se quedará en Avellaneda es Juan Fedorco, que viene de jugar a préstamo en el Puebla de México y aparece como una opción de recambio en la zaga central. Después hay varios nombres que se suman pero de los que dependerá qué quiere hacer el técnico. El más destacado es el de Santiago López, delantero cordobés que se fue cedido a Rosario Central, donde completó un gran comienzo y se fue quedando. Después es muy probable que vuelvan a ser prestados Kevin López, Jhony Quiñónez, Santiago Salle, Diego Segovia, Baltasar Barcia, Patricio Ostachuk, Rodrigo Márquez y Agustín Quiroga.

Juan Fedorco vuelve a Independiente.

Refuerzos se buscan

Los puestos que busca Quinteros reforzar son uno por línea. El entrenador considera que cuenta con un buen plantel y considera que lo primordial es lograr que no se desarme el equipo. Que la crisis del Rojo en el segundo semestre pasó por lo anímico. Y entre sus prioridades están la de conservar a Rodrigo Fernández Cedrés. Luego, si se va Kevin Lomónaco ir por un primer marcador central y traer algún delantero de área, en una zona donde solo tiene a Gabriel Ávalos como nueve natural.