Una plataforma incorporó a WhatsApp para ventas automatizadas

La novedad de Tiendanube convierte a WhatsApp —que ya era fundamental para atención y consultas— en una pieza activa del proceso de compra. En lugar de responder a cada cliente individualmente, la IA acompaña al usuario desde que pregunta por un producto hasta que finaliza la compra.

Cómo funciona la venta automatizada en WhatsApp

La integración se basa en automatizaciones inteligentes dentro del flujo de ventas:

Chat activo : el cliente inicia la conversación por WhatsApp preguntando por un producto o servicio.

IA que interpreta la intención : la inteligencia artificial analiza lo que el cliente escribe y reconoce qué quiere comprar, cómo lo quiere y en qué cantidad.

Carrito automático : según lo que el cliente pide, la IA arma automáticamente el carrito de compras con los productos y cantidades correctas.

Datos y cobro : el cliente completa los datos necesarios y la plataforma gestiona el cobro, todo sin intervención manual.

Confirmación final: una vez abonado, el comprador recibe confirmación con resumen de compra y datos de seguimiento.

Con esta herramienta, el proceso de venta de catálogo, atención y cobro se vuelve más fluido y eficiente, reduciendo la necesidad de que alguien esté respondiendo mensajes constantemente.

Por qué es útil para comercios

La automatización de ventas en WhatsApp puede transformar la forma en que las pymes y negocios pequeños manejan sus ventas digitales:

Responde rápido, sin personal permanente : la IA responde las consultas incluso fuera de horario comercial.

Reduce errores en pedidos : el carrito se arma con precisión según lo que el cliente solicita.

Mejora la conversión : al simplificar el proceso y hacerlo más cómodo, menos usuarios abandonan la compra por falta de respuesta o pasos complicados.

Escala sin cargar al equipo: un negocio puede atender a muchos clientes al mismo tiempo sin saturar al equipo humano.

Quiénes pueden usar esta función

La integración fue anunciada por Tiendanube y está disponible para quienes usan su plataforma de e-commerce integrada con WhatsApp Business. Para activarla se requiere:

Cuenta en Tiendanube con catálogo activo.

WhatsApp Business y la configuración adecuada.

Configuración de IA y automatizaciones dentro de la plataforma (que suele hacerse desde el panel de Tiendanube).

Una vez habilitada, el canal de ventas se optimiza y la conversación se convierte en una ruta completa de compra.

Qué cambia en la atención al cliente digital

WhatsApp ya era una herramienta central para comunicación con clientes: consultas de stock, dudas sobre talles, formas de envío. Ahora, al integrar IA y venta automatizada, la mensajería deja de ser solo un canal de atención para pasar a ser un canal de venta activo y funcional.

Esto puede ser especialmente útil en fechas de alta demanda como Navidad, Black Friday o Cyber Monday, donde muchas consultas pueden convertirse en ventas reales sin necesidad de atención humana constante.