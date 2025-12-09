La Ciudad activa las obras para el montaje de los carriles centrales del Trambus, ¿cuál será el recorrido?

"Con el Trambus, la línea F y los buses eléctricos que ya circulan por el Casco Histórico, los vecinos van a poder viajar mejor y más rápido", destacó Jorge Macri.

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires activó esta semana las obras de emplazamiento de los carriles centrales por donde circulará la línea T1 del Trambus.

El nuevo medio de transporte que ya transitan a modo de prueba, garantizará menos tiempo de viaje, cero emisiones y una red de movilidad más conectada, uniendo Nueva Pompeya con Aeroparque y beneficiará a 50 mil usuarios todos los días.

¿Cuál será el recorrido de la línea T1 del Trambus?

El sistema de Trambus tendrá infraestructura nueva, con estaciones icónicas y carriles exclusivos o preferenciales. Son buses equipados con un paquete tecnológico que garantiza seguridad vial, comodidad y sustentabilidad. Todos los vehículos son accesibles para personas con movilidad reducida, piso bajo, suspensión neumática, rampas y aire acondicionado.

Además, dispondrán de validadores para usar el sistema multipago con tarjetas de débito, crédito o NFT y una tarifa integrada con el Subte, quienes combinen ambos transportes tendrán un descuento automático.

Recorrido de la línea T1 del Trambús

La línea T1 del Trambús se implementará en 2026 y será transversal, cruzará casi todas las líneas de subte. Saldrá desde el Centro de Trasbordo de la Avenida Sáenz hacia Aeroparque.

Para ello, se construirán 71 paradores, de los cuales 11 serán icónicos al estar ubicados en centros neurálgicos como Caballito, Palermo o Aeroparque e incluirán, además, espacios de guardado para bicicletas y lockers especiales.

"La línea T1 funciona con semáforos sincronizados por telemetría que le darán prioridad de paso para reducir los tiempos y mejorar la seguridad", anticipó la cartera de Infraestructura porteña comandada por Pablo Bereciartua.

Recorrido completo de la línea T1