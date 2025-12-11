Qué cambia en las horas extras con la reforma laboral: esto hay que saber

Reforma laboral qué cambia.

El Gobierno presentó el proyecto definitivo de la reforma laboral 2025, que será enviado al Congreso en las próximas horas. Entre las modificaciones más relevantes aparece un nuevo esquema para organizar y compensar el tiempo de trabajo, incluyendo la creación formal del “banco de horas”, una herramienta que redefine cómo se computan y se pagan las horas extras.

El Proyecto de Ley de Modernización Laboral introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y establece un marco regulado para la compensación de horas extraordinarias. La iniciativa busca, según dice el proyecto de ley, simplificar la administración del tiempo de trabajo y, a la vez, otorgar mayor previsibilidad a empresas y trabajadores.

El texto habilita a empleadores y trabajadores a pactar de manera voluntaria un régimen de compensación de horas extras. Ese acuerdo debe formalizarse por escrito e incluir:

Carácter voluntario de las horas suplementarias.

Límites y mecanismos de control.

Detalle del funcionamiento del banco de horas o del esquema elegido.

La norma también permite que el régimen sea pactado con la representación sindical en la empresa.

Reforma laboral: cómo funciona el nuevo banco de horas

La reforma reconoce diferentes mecanismos de administración del tiempo:

Horas extras tradicionales.

Banco de horas.

Francos compensatorios.

El banco de horas permite que las horas adicionales trabajadas en un día se compensen con menos horas en otro, siempre dentro de los límites de la jornada semanal. Este sistema ya se utiliza en otros países y apunta a ofrecer mayor flexibilidad sin necesidad de recurrir a pagos extras automáticos.

El proyecto exige que exista un método fehaciente de registro, accesible tanto al empleador como al trabajador.

Aunque la reforma flexibiliza la organización del tiempo, mantiene límites estrictos para proteger la salud del trabajador:

12 horas mínimas de descanso entre jornadas.

35 horas de descanso semanal.

Estas condiciones no pueden ser modificadas por ningún acuerdo de compensación.

Reforma laboral: Jornada reducida y contratos a tiempo parcial

Para quienes cumplen jornada reducida, el banco de horas podrá emplearse para equilibrar días con mayor o menor carga, siempre sin exceder el máximo legal de la semana o el que establezca la normativa específica del sector.

En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, la reforma autoriza la realización de horas suplementarias, pero aclara que no podrán superar la jornada legal máxima, salvo en la excepción prevista por el artículo 89 de la LCT. El nuevo esquema modifica uno de los aspectos más sensibles de la legislación laboral: el tratamiento de las horas extras. Con el banco de horas, muchos excesos que antes se pagaban con recargo podrán ser compensados con descansos, siempre bajo acuerdo voluntario. A la vez, el sistema obliga a un mayor control formal de las horas trabajadas y prevé un marco más flexible para organizar turnos, especialmente en actividades con demanda variable o picos estacionales.