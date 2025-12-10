Tanquero incautado transportaba petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán: fiscal general EEUU

La fiscal general de EEUU Pam Bondi posa en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors 2025 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington

Estados Unidos ejecutó una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán, dijo el miércoles la fiscal general Pam Bondi.

"Durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red de transporte ilícito de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", dijo Bondi en X, añadiendo que la incautación se llevó a cabo cerca de las costas de Venezuela.

Bondi se refiriera al tema después de que el presidente Donald Trump dijo: "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande hasta la fecha, de hecho, y están sucediendo otras cosas".

Trump ha ordenado un masivo aumento de tropas estadounidenses en la región, que incluye un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.

Con información de Reuters