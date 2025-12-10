EN VIVO
EEUU

Tanquero incautado transportaba petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán: fiscal general EEUU

10 de diciembre, 2025 | 19.21

Estados Unidos ejecutó una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán, dijo el miércoles la fiscal general Pam Bondi.

"Durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red de transporte ilícito de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", dijo Bondi en X, añadiendo que la incautación se llevó a cabo cerca de las costas de Venezuela.

Bondi se refiriera al tema después de que el presidente Donald Trump dijo: "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande hasta la fecha, de hecho, y están sucediendo otras cosas". 

 Trump ha ordenado un masivo aumento de tropas estadounidenses en la región, que incluye un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.

Con información de Reuters

