¿Nos pasamos tres pueblos? El debate de Basadas sobre las conquistas de los feminismos, el cansancio y la reacción conservadora

Este domingo se estrenó "Basadas", un ciclo especial de El Destape en el que se analizó el recorrido del feminismo, las conquistas de derechos que lograron las mujeres en los últimos años y cómo eso impactó en la sociedad. Está conducido por Noelia Barral Grigera y cuenta con un panel conformado por Danila Saiegh, Carla Pelliza, Candelaria Botto, Agustina Arredondo y Antonella Bartolozzi.

Durante el primer programa especial, se planteó una primera hipótesis que tiene que ver con la "lógica del chivo expiatorio". Aprovechando el declive y la crisis del gobierno de Alberto Fernández, sectores de derecha y extrema derecha comenzaron una campaña en contra del Ministerio de las Mujeres. Entre los principales argumentos, los detractores del feminismo sostuvieron que la puesta en agenda de cuestiones de género era la máxima "culpable" del fracaso económico de la gestión.

"Había una lupa muy importante en qué hacía o qué no hacía el Ministerio de las Mujeres. Yo he tenido muchísimas críticas a la gestión del Ministerio de las Mujeres y muchos elogios también. Pero el problema fue cómo sirvió ese chivo expiatorio, creo yo, para decir, bueno, la culpa de que el gobierno haya funcionado mal es que se le dio mucha prioridad a esto y no que el Ministerio de Economía funcionó mal o que el Ministerio de Industria funcionó mal o que el Ministerio de Trabajo, sino que la culpa pareció concentrarla el el Ministerio de las Mujeres", expresó Candelaria Botto durante el debate.

Los varones jóvenes se acercan a la derecha cada vez más

Por otra parte, en el programa se analizó la paulatina derechización de los varones más jóvenes y el acercamiento más consistente de las chicas a propuestas progresistas. Las principales causas que se encontraron a este fenómeno es que el feminismo "ofreció a las mujeres un espacio de pertenencia" que a los hombres no. En ese sentido, muchos varones "interpretaron que el avance de las políticas de género" eran privilegios para las mujeres. Este comportamiento se vio reflejado a la hora de expresar su voto en las urnas.

"Me parece interesante la discusión o el planteo o el análisis que hacen algunos sociólogos consultores de qué es lo que está pasando, sobre todo con las generaciones más jóvenes, que son las que hoy están desconcertando bastante, que tienen elecciones muy diferentes, ¿no?. En materia política, hombres jóvenes votan a la extrema derecha y las mujeres de la misma edad votan a la izquierda", subrayó Carla Pelliza.

Y sumó: "Hay un sentimiento de frustración. En el discurso de algunos varones se plantea que les dan oportunidades a ellas por ser ellas y yo no tengo esas mismas oportunidades. ¿Qué es lo que está pasando ahí para que eso esté tan enraizado, instalado sobre todo en esas generaciones que están viendo algunos, no digo que todos, que las mujeres tienen "privilegios" que ellos no tienen solo por el hecho de ser mujer".

El "ser mujer" vs. el "ser varón"

El feminismo logró cuestionar la forma en que las mujeres vivían su sexualidad, su profesión, su maternidad y su estilo de vida en general. Puso en discusión el "qué es ser mujer", pero no sucedió lo mismo con los varones. Durante el debate, se concluyó en que esto posiblemente haya generado malestar y resistencia por parte de los sectores más conservadores.

Sobre esta cuestión, Noelia Barral Grigera se preguntó: "Los feminismos les dieron a las chicas jóvenes un lugar de pertenencia y los varones no tuvieron ese lugar de pertenencia y de ahí mi hipótesis es que surge esta diferencia tan profunda. ¿Deberíamos haber pensado en ellos?".

En consonancia, Danila Saiegh opinó: "Yo creo que para muchas de nosotras la llegada a la política fue el feminismo y ahí nos encontramos y fuimos parte de algo, parte de un proyecto, unos sueños comunes, aparte el nivel de épica que tuvo toda la militancia previa a la conquista del derecho al aborto. Y bueno, sí, los varones se quedaron mirando. Creo que nos faltó pensar un lugar para ellos. Quizás, sí, pero también por qué tenemos que pensarlo siempre nosotras".

El agotamiento del feminismo

El odio canalizado por parte de los varones al movimiento feminista y a todas las mujeres fue y sigue siendo avalado por el Gobierno Nacional que, incluso, eliminó el Ministerio de Género y desfinanció diferentes programas vinculados a la educación sexual y a la prevención de la violencia de género.

Hacia el final, el debate se redirigió hacia lo que ocurrió en el feminismo luego de la legalización del aborto. Para las periodistas, dentro del movimiento se fragmentaron las agendas: no hubo acuerdo en cuáles eran los próximos derechos a conquistar.

En referencia a esto, Agustina Arredondo indicó: "Había un sector de los feminismos que decía, "Vamos por los Cuidados." Otro que decía, "Bueno, no, vamos por la desigualdad laboral, vamos por esto, vamos por lo otro." Y faltó capaz una cohesión, un debate más amplio, sumado a que ellos también ganaron espacio".

El "agotamiento" del feminismo parece haber permitido que sectores reaccionarios ganaran espacios en redes sociales y se construyan comunidades como "Varones Unidos" para canalizar la "frustración". En cada una de esas redes se etiquetó al feminismo como el "enemigo" y el Poder Ejecutivo lo legitimó.

Cuándo y dónde ver "Basadas"

El ciclo se estrenó el pasado domingo 7 de diciembre en el canal de Youtube de El Destape y ya está disponible para verlo completo.