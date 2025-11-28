El próximo domingo a las 19, El Destape estrena el especial “Basadas en Hechos Reales”, la propuesta que combina periodismo, análisis y una mirada feminista sin concesiones. Se trata de un ciclo que propone desarmar los discursos que hoy moldean el clima social: desde la avanzada ultraconservadora global hasta las desigualdades económicas que atraviesan la vida cotidiana.

Será conducido por Noelia Barral Grigera, quien pondrá sobre la mesa datos, contexto y preguntas incómodas para debatir, cuestionar y compartir junto a Danila Saiegh, Carla Pelliza, Candelaria Botto, Agustina Arredondo y Antonella Bartolozzi. La premisa es clara: responder al machismo con información y una perspectiva crítica, sin perder el pulso de la coyuntura ni la cercanía con quienes miran y escuchan.

Basadas en hechos reales

El especial de “Basadas en Hechos Reales” plantea una agenda amplia y urgente: violencia de género, retrocesos en materia de derechos, desigualdad económica y la expansión de discursos de ultraderecha en la región. Con Antonella Bartolozzi y Bárbara Simeoni en la producción, el programa cuestiona la complejidad del momento y la traduce en claves para entender qué está pasando y por qué importa.

Uno de los momentos centrales que recupera el especial es la entrevista a Elvira Concheiro, Subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Mujeres de México, quien aporta una lectura profunda sobre las políticas que permitieron reducir la tasa de femicidios en ese país y los desafíos que persisten en la región.

Entre debates, análisis y lecturas, el especial también abre lugar para pensar cómo se articula hoy el feminismo frente a gobiernos que avanzan con banderas antifeministas para justificar recortes y desfinanciamiento, tanto en Argentina como en organismos internacionales.

No te pierdas "Basadas"

Si te interesan las discusiones alrededor de las temáticas centrales de la agenda feminista, en el especial de "Basadas” vas a encontrar un mapa necesario para entender el presente desde una perspectiva comprometida y sin filtros.

Cuándo y dónde verlo

El especial completo de “Basadas en Hechos Reales” se podrá ver el próximo domingo a las 19 hs a través del canal de YouTube de El Destape.