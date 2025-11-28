El colectivo bonaerense aumentará 14,4% en diciembre y el mínimo quedará en $650

El boleto de los colectivo bonaerenses que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) finalmente subirá un 14,4% en diciembre por un aumento extraordinario. La medida fue oficializada este viernes y en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, en donde se detalla la justificación de este nuevo aumento. El aumento es de un 10% extra al cálculo mensual de inflación (2,4% según IPC en GBA) + 2 puntos.

Este número se calcula en base a la inflación del Gran Buenos Aires, realizada por el INDEC, en el mes previo al que se aplica la actualización más un 2%. Teniendo en cuenta que para la región GBA, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre arrojó un alza del 2,4%, el aumento por este mecanismo llega al 4,4% en diciembre.

La medida tiene el objetivo de “recomponer los ingresos del sistema, incrementando la recaudación tarifaria en la estructura de financiamiento del servicio y reduciendo la necesidad de aportes derivados del Régimen de Compensaciones Tarifarias”, según se indicó en el Boletín Oficial bonaerense.

De esta manera, el aumento total para diciembre quedará en 14,4% y comenzará a regir a partir del próximo lunes. Previo a oficializar el incremento, el Gobierno bonaerense había puesto a consideración de la población de ese distrito el ajuste tarifario, mediante una Consulta Ciudadana.

Esta consulta se realizó “con el propósito de salvaguardar el derecho de las personas usuarias a expresarse fundadamente, deliberar y formar opinión sobre la propuesta tarifaria, garantizando de este modo la defensa de sus intereses económicos y el acceso a una información adecuada y veraz”.

Cuánto cuesta el boleto en la provincia de Buenos Aires a partir de diciembre

Con el nuevo aumento, las líneas del 200 en adelante que circulen dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada quedarán con un boleto mínimo superior a $600. Dependiendo la distancia del recorrido, el boleto mínimo comienza en $658,44 (0 a 3km) y asciende hasta los $900 en tramos superiores a los 27 kilómetros.

0 a 3 kilómetros: $658,44.

3 a 6 kilómetros: $733,5.

6 a 12 kilómetros: $790.

12 a 27 kilómetros: $846,57.

más de 27 kilómetros: $902,73.

Estos precios corresponden al boleto con tarifa plena, es decir, sin recibir subsidios ni poseer atributos sociales.

Impacto en la SUBE: cuánto sube el boleto de colectivo en el AMBA

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a aumentar en diciembre por encima de la inflación mensual. Tanto los colectivos como el subte registrarán nuevas subas que impactarán directamente en el gasto diario de millones de usuarios. Las actualizaciones tarifarias ya fueron definidas por los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires y quedaron reflejadas en el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP.

En el caso de los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, la proyección oficial indica que el boleto promedio pasará a costar $594, lo que representa un incremento del 4,4% respecto del valor actual. El boleto mínimo, en tanto, se elevará de $494 a $516 desde el último mes del año. Para el conurbano bonaerense, el aumento será similar: el pasaje promedio se ubicará en $598, también con una suba del 4,4%, consolidando otro ajuste consecutivo en el transporte del AMBA.

El subte de Buenos Aires tampoco quedará al margen de los aumentos. A partir de diciembre, el pasaje pasará de $1.157 a $1.207. Desde el Gobierno porteño anticiparon que se mantendrán tarifas promocionales y descuentos para los usuarios frecuentes que utilicen el servicio todos los días del mes, con el objetivo de atenuar el impacto del ajuste.

El informe del Observatorio recordó que en noviembre ya se había aplicado una suba puntual del 7,9% en las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que llevó el boleto mínimo a $494,83. Ese ajuste formó parte del proceso de reducción de subsidios al transporte, que generó un ahorro fiscal significativo para el Estado nacional. De este modo, diciembre consolida un 2025 atravesado por aumentos periódicos en el transporte público, tanto en colectivos como en trenes y subtes.