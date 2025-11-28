Bonavena eterno: inauguraron un mural en recuerdo a la leyenda del boxeo argentino

Oscar Natalio "Ringo" Bonavena es sin dudas una de las grandes leyendas del boxeo argentino y su carrera tiene distintos logros, salvo el de ser campeón del mundo a pesar de que no estuvo lejos de alcanzar ese sueño. El oriundo de Parque Patricios dejó su huella en el deporte de los puños y es mundialmente reconocido no sólo por lo que daba arriba del ring. De hecho, fue protagonista debajo y el pasado miércoles 26 de noviembre se inauguró un mural para recordarlo.

En un barrio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires ya se puede observar el reconocimiento a aquel rival de Muhammad Ali y tantos otros a lo largo de su carrera que mayormente se identificó con Huracán. A 60 años de su recordado duelo contra Gregorio "Goyo" Peralta que tuvo lugar en el mítico Estadio Luna Park un 4 de septiembre y donde ganó el título argentino pesado, el muralista Leandro Frizzera lo inmortalizó en su barrio de origen. Los detalles del homenaje a Ringo Bonavena y en qué lugar está específicamente ubicado.

El mural dedicado a Ringo Bonavena: dónde está ubicado

El reconocimiento al ex boxeador está nada más y nada menos que muy cerca de la sede del "Globo", a metros de la intersección de las avenidas Caseros y Jujuy. De esta manera, se suma al homenaje que también le hizo la institución de la cual era hincha de tener no sólo su estatua en las tribunas del Estadio Tomás Adolfo Ducó, sino también que el gimnasio de boxeo lleve su nombre. La imagen es del propio Bonavena parado con la mencionada cancha de fondo y alcanza 11 pisos del edificio donde fue pintado.

Diferentes familiares de "Ringo" dijeron presente en las inmediaciones del recinto y uno de ellos fue Franco Bonavena, quien el sábado 20 de diciembre se medirá contra el nieto de Carlos Monzón -Agustín- en la tercera edición del Párense de Manos, que tendrá lugar justamente en Huracán. El joven, boxeador amateur, sigue los pasos de su abuelo y ya dio que hablar a nivel amateur, por lo que ahora tendrá este desafío en el que protagonizará el mencionado cruce que promete ser uno de los más atrapantes de la jornada.

El mural de Oscar Natalio "Ringo" Bonavena en Parque Patricios

La carrera de Ringo Bonavena en el boxeo

El oriundo de Parque Patricios dio sus primeros pasos en el profesionalismo directamente en Estados Unidos cuando debutó en 1964 con un triunfo ante Lou Hicks por KO técnico en el primer asalto en el Madison Square Garden. A partir de ahí ganó siete combates más al hilo hasta lo que fue su primera derrota en el mencionado estadio contra Zora Folley en febrero de 1965. En septiembre se dio el histórico cruce con Gregorio "Goyo" Peralta en el que "Ringo" se impuso por puntos en fallo unánime en el Luna Park y en marzo de 1966 se dio su segundo revés contra José Giorgetti en Mar del Plata.

Seis meses más tarde perdió contra Joe Frazier en decisión dividida y poco después regresó al país para continuar con su recorrido en el boxeo. En aquellos años peleó en Argentina, Alemania, Uruguay y en suelo estadounidense, donde tuvo aquel histórico cruce con Muhammad Ali en el que perdió por la vía rápida en el último asalto -se peleaba a 15- en 1971. La leyenda culminó su carrera en febrero de 1976 con un total de 58 victorias (44 por KO), 9 perdidas y un empate, pero lamentablemente murió asesinado en mayo del mismo año en la puerta del prostíbulo Mustang Ranch de Reno de Nevada.