Estrenos Disney+ en diciembre 2025: las películas y series que llegan

Disney+ trae diversas opciones en diciembre a su catálogo.

La plataforma Disney+ aterriza en diciembre de 2025 con un gran listado de novedades para todos los gustos: animación, fantasía, recitales, series familiares y más para elegir. Estas son algunas de las principales propuestas que la plataforma estrena este mes.

"Taylor Swift | The Eras Tour | El fin de una era".

Estrenos esperados en Disney+

Intensamente 2. La esperada secuela de la película animada de Pixar aterriza en Disney+ el 5 de diciembre. Tras su paso por salas de cine, esta nueva entrega centrada en la joven Riley promete otra aventura emotiva, cargada de humor y momentos conmovedores.

El diario Greg: ¡esto es el colmo! La tercera película basada en los libros de Jeff Kinney se estrena el 5 de diciembre. Greg Heffley regresa con sus desopilantes desventuras familiares: ideal para preadolescentes, familias o quienes disfrutan del humor liviano.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo – Temporada 2. La gran apuesta del mes. A partir del 10 de diciembre, Percy inicia su peligrosa travesía hacia el Mar de los Monstruos, con la misión de rescatar a su amigo y recuperar el legendario Vellocino de Oro. A su lado: Annabeth, Clarisse y Tyson. Una historia de mitología, aventuras y peligros sobrenaturales.

Disney Twisted Wonderland: la serie animada. Una producción que mezcla fantasía y misterio en la vida de un joven estudiante que es transportado a un mundo mágico, lleno de magos, hechizos y desafíos. A lo largo de diciembre, Disney+ sumará nuevos episodios.

Taylor Swift | The Eras Tour | El fin de una era. Los fans de la superestrella tienen un imperdible: una docuserie de seis episodios que revela los entretelones de su gira mundial. A partir del 12 de diciembre, se estrenarán los primeros dos capítulos en Disney+, junto con la película-concierto Taylor Swift: The Eras Tour – El show final. Promesa de emoción, escenas inéditas y una mirada íntima al fenómeno global.

Este diciembre, Disney+ combina entretenimiento para pasar una tarde ligera con especiales para fandoms exigentes. Ya sea que quieran reír con las aventuras de Greg Heffley, sumergirse en la mitología de Percy Jackson, o disfrutar de la magia animada y los conciertos, hay algo para cada miembro de la familia o para cada gusto. Con lanzamientos escalonados durante todo el mes, la plataforma invita a revisitar su catálogo y aprovechar estas novedades antes de fin de año.