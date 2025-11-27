Recitales y conciertos en diciembre 2025: qué artistas y bandas de música que tocan en Argentina

La cartelera de diciembre reúne conciertos de múltiples géneros y figuras de alcance internacional

Diciembre de 2025 llega con una agenda repleta de recitales y shows en vivo que reúnen a figuras nacionales e internacionales. El mes concentra propuestas para todos los estilos y confirma un cierre de año marcado por regresos, celebraciones de trayectoria y giras mundiales. La programación completa se conoce recién al avanzar el mes, con sorpresas entre los artistas anunciados.

Molotov

La banda mexicana regresará a Buenos Aires el 4 de diciembre de 2025, cuando se presente en el Movistar Arena como parte de su gira mundial “Molotov TXXXR 30 Aniversario”. Las entradas tienen un valor desde $30.000 y se encuentran disponibles en la web oficial del estadio. Este tour celebra tres décadas de trayectoria y ya pasó por escenarios de Europa y América, consolidando un cierre de año que repasa los momentos más influyentes del grupo.

Kapanga

Kapanga volverá a Estadio Obras el 5 de diciembre de 2025, en una noche que retomará su vínculo histórico con el denominado “Templo del rock”. Con entradas desde $30.000 a través de CoolCo, la banda celebrará 30 años de carrera con un espectáculo que recorrerá sus himnos más reconocidos, entre ellos “El mono relojero” y “Me mata”.

Babasónicos

Babasónicos sumará dos fechas en el Estadio Ferro los días 6 y 7 de diciembre de 2025, con entradas disponibles desde $65.000 mediante Enigma Tickets. En esta serie de shows se esperan sorpresas, posibles estrenos y una selección de temas que repasa todas sus etapas, desde los clásicos hasta composiciones menos habituales en vivo.

Nicky Jam

El referente internacional del reggaetón se presentará en Tecnópolis el 8 de diciembre de 2025 a las 19 hs, con tickets desde $150.000 por CentralTicket. La presentación forma parte de una nueva etapa de giras que lo mantiene como uno de los artistas más influyentes del género urbano.

Shakira

Shakira regresará al país con un triple concierto en el Estadio Vélez Sarsfield los días 8, 9 y 11 de diciembre de 2025. Las entradas se encuentran desde $125.000 a través de EntradaUno. La artista colombiana vuelve con “Las mujeres ya no lloran World Tour – Estoy aquí”, recorrido que celebra también los 30 años de su icónico disco Pies descalzos.

Diego Torres

Diego Torres estará en el Movistar Arena el 10 y 11 de diciembre de 2025, con entradas desde $45.000 disponibles para la segunda fecha en la web del lugar. Tras una serie de funciones agotadas en el mismo estadio, el cantante retoma su vínculo con un público que acompaña tanto sus clásicos como su repertorio más reciente.

Trueno

Trueno volverá al Estadio Ferro el 11 de diciembre de 2025 como parte de su “E.U.B. DELUXE World Tour”. Los tickets se encuentran desde $50.000. Este concierto marcará el cierre de un año clave para el artista, luego de múltiples hitos internacionales y una puesta en escena que apuesta a lo visual y lo conceptual.

María Becerra

María Becerra ofrecerá dos shows en el Estadio River Plate los días 12 y 13 de diciembre de 2025 a las 20 hs, con entradas desde $65.000 -disponibles para la segunda fecha vía AllAccess-. La artista continúa consolidando su proyección global con un espectáculo diseñado para convertirse en uno de los hitos musicales del año.

Los principales estadios y arenas confirman funciones que prometen un cierre de año a gran escala

Ciro y los Persas

Ciro y los Persas regresarán al Movistar Arena el 13 y 14 de diciembre de 2025, con tickets desde $50.000 por la web oficial del estadio. Después de nueve meses sin presentaciones, el grupo vuelve para ofrecer un doble show que apunta a ser una celebración del rock nacional y del vínculo con su audiencia.

Duki

Duki actuará en el Movistar Arena el 17 de diciembre de 2025 a las 19 hs, con entradas desde $35.000. El artista continúa consolidando su liderazgo en la música urbana en español, con un show que retoma su recorrido desde las batallas de freestyle hasta los estadios internacionales.

Milo J

Milo J tendrá dos noches en el Estadio Vélez Sarsfield los 18 y 19 de diciembre de 2025, con localidades desde $40.000 disponibles vía Enigma Tickets. El joven artista repasará sus discos más destacados y presentará parte de “La vida era más corta”, su nuevo trabajo, en un espectáculo que marcará un hito en su incipiente carrera.