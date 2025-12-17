Clima con máximas de 30° en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima vuelve a ser protagonista en el centro del país. En la previa del fin de semana, Santa Fe y Rosario transitan un miércoles 17 de diciembre estable, con sol dominante y máximas que rozan o superan los 30 grados, según el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La clave del día no será solo el calor, sino la amplitud térmica: mañanas templadas que engañan y tardes intensas, con radiación alta y viento leve. Un combo típico de diciembre que exige planificación y cuidados.

Hora por hora, cómo estará el clima en Rosario este miércoles 17 de diciembre

En la ciudad de la bandera, el miércoles 17 se presenta con cielo despejado durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 15° en las primeras horas, mientras que la máxima alcanzará los 32° hacia la tarde.

El detalle por franjas horarias muestra un ascenso sostenido: 15° por la mañana, 24° al mediodía, 32° en la tarde y un leve descenso nocturno a 27°. El viento será leve, del orden de 7 a 12 km/h, lo que aportará poco alivio térmico. Un día ideal para actividades al aire libre, pero con protección solar obligatoria.

Pronóstico de Santa Fe.

Hora por hora, cómo estará el clima en Santa Fe este miércoles 17 de diciembre

En la capital provincial, el escenario es similar aunque con matices. El termómetro marcará una mínima de 17° y una máxima de 30°, también con cielo mayormente despejado y 0% de lluvias.

Las temperaturas subirán más rápido: 17° por la mañana, 23° al mediodía, 30° durante la tarde y 24° por la noche. El viento, al igual que en Rosario, será leve (7 a 12 km/h), sin generar cambios significativos en la sensación térmica.

Pronóstico de Rosario.

Este patrón responde a un diciembre típico en la región pampeana: alta presión, estabilidad atmosférica y calor en aumento, un escenario que suele repetirse en la antesala de las fiestas.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este miércoles

Si bien el pronóstico anticipa probabilidad nula de precipitaciones para hoy, siempre conviene verificar últimas actualizaciones si tenés planes al aire libre. Además, es aconsejable seguir las siguientes recomendaciones del SMN por el calor intenso en la región: