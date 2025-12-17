Warner Bros rechazaría la oferta de Paramount y respaldaría a Netflix, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración de los logotipos de Paramount y Warner Bros

El consejo de Warner Bros Discovery podría anunciar una decisión tan pronto como el miércoles sobre la oferta de adquisición de Paramount Skydance de 108.400 millones de dólares, y es probable que el consejo recomiende a los accionistas que voten en contra de la oferta, según fuentes familiarizadas con el asunto.

La decisión de volver a comprometerse con la oferta de compra de Netflix marcaría el giro más reciente en la carrera por los activos que incluyen el histórico estudio de cine y televisión de Warner Bros, y su extensa biblioteca de cine y televisión, cuya cartera incluye clásicos que van desde "Casablanca" y "Ciudadano Kane" hasta favoritos contemporáneos como "Harry Potter" y "Friends". Warner Bros es propietaria del servicio de streaming HBO Max.

Un portavoz de Warner Bros Discovery declinó hacer comentarios.

El ganador obtendrá una gran ventaja en la guerra del "streaming", ya que se hará con una amplia biblioteca de contenidos que ha sido durante mucho tiempo objeto de adquisiciones.

A principios de este mes, Netflix salió victoriosa con una oferta de 27 dólares en efectivo y acciones por los activos no relacionados con la televisión de pago de Warner Bros.

El consejero delegado de Paramount, David Ellison, se dirigió directamente a los accionistas de Warner Bros con una oferta de 30 dólares por acción y en efectivo por toda la compañía.

En los documentos regulatorios, Paramount ha dicho que su oferta es superior a la de Netflix y que tendría un camino más despejado hacia la aprobación regulatoria. Su oferta se financia con 41.000 millones de dólares en nuevo capital, que está respaldado por la familia Ellison y RedBird Capital, y 54.000 millones de dólares de compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo.

Affinity Partners, de Jared Kushner, que era uno de los socios financieros de Paramount, abandona la batalla, según Bloomberg.

Paramount y Affinity Partners no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters