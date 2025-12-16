El gobierno de Javier Milei continúa una semana de alta tensión política con el comienzo de las sesiones extraordinarias con el armado de las comisiones en el Congreso y con la primera gran marcha de la CGT contra la reforma laboral. Ambas cámaras comenzarán las reuniones para llevar al recinto los proyectos de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Modernización Laboral, que el Gobierno pretende obtener la media sanción. En este marco, el oficialismo decidió convocar a este miércoles sesión a fin de poder aprobar en la madrugada del jueves el Presupuesto, y poder así girarlo al Senado para que lo trate antes de fin de año. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei recibe a Kast en la Rosada mientras el Congreso define el Presupuesto 2026
Renunció Pazo al ARCA y Caputo designó a Andrés Vazquez
Su designación vuelve a poner en tensión el discurso "anticasta" del oficialismo al consolidar en un área clave a un funcionario de carrera con largo recorrido en la AFIP y la DGI.
Andrés Vázquez, el nuevo director del ARCA.
Milei defendió la “batalla cultural” y elogió a Kast: "El continente está rugiendo"
Milei también cuestionó al movimiento woke y aseguró que “durante años exigió mirar para otro lado” frente a hechos de violencia y extremismo.
El presidente Javier Milei habló en la Fundación Faro
El presidente Javier Milei repudió esta noche el atentado terrorista islámico ocurrido en Australia, advirtió sobre el avance del antisemitismo a nivel global y reivindicó la denominada “batalla cultural”, durante un discurso pronunciado en la cena anual de la Fundación Faro. “El antisemitismo avanza y trasciende al propio pueblo judío: es una afrenta directa contra la libertad misma”, sostuvo el mandatario, al tiempo que expresó su solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo.
Reforma laboral de Milei: los puntos que atentan contra la cultura
El próximo jueves 18 de diciembre se prepara una movilización contundente a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral que impulsa Javier Milei y los trabajadores de la cultura son uno de los sectores más golpeados por el documento que entró al Congreso.
Un repaso por los puntos de la reforma laboral que afectan a trabajadores de la cultura.
La reforma laboral que impulsa Javier Milei y fue enviada al Poder Legislativo genera preocupación en la clase obrera argentina y en diversos sectores del país, como el de los trabajadores de la cultura. La intención del Gobierno es clara: flexibilización laboral, quita de derechos laborales y condiciones mínimas de trabajo, junto con la derogación de impuestos que en la actualidad financian al cine, el teatro y los medios públicos. En este marco, y con una movilización a Plaza de Mayo prevista para el jueves 18 de diciembre, El Destape dialogó con Luis Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores, sobre el estado en el que se encuentran los trabajadores ante la desidia de los libertarios.
Nueva alianza con Chile: Kast viaja este martes a Argentina y lo recibe Milei
El mandatario electo lo decidió el día siguiente de su contundente victoria en las urnas. Milei había sido uno de los primeros líderes de la región en celebrar el resultado del balotaje en el país vecino. La alianza de la derecha avanza.
No hay dudas sobre la alianza entre Javier Milei y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Prueba de ello es que el primer viaje que el chileno hará tras su contundente victoria electoral del domingo será a Argentina este martes, donde será recibido en la Casa Rosada por el mandatario libertario, según confirmaron fuentes oficiales a este portal.
Este martes empieza el tratamiento de las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal
En paralelo, comienza a diagramarse en el Senado la estructura para el proyecto oficialista de reforma laboral.
La Cámara de Diputados acelerará este martes los tratamientos de los proyectos de ley de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal. El oficialismo espera tener las medias sanciones esta semana. En paralelo, el Senado comienza a organizar el tratamiento de la reforma laboral.
LLA quiere dictaminar este martes el Presupuesto y votarlo el miércoles en Diputados
El oficialismo conformó las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, que planean emitir dictamen este martes para los proyectos que pretenden votar el miércoles en el recinto. Los gobernadores dialoguistas esperaban conseguir más.
"Estamos trabajando de sol a sol y conversando con la oposición amiga", exageró el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch luego de ser reelecto como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde este martes buscará sacar dictamen del proyecto del Presupuesto 2026. El objetivo es darle media sanción el miércoles en el recinto, en trámite ultra exprés para que quede aprobado antes de las Fiestas. Le sumarán la leyes de Inocencia Fiscal -conocida como la de "los dólares del colchón"- y la de Compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que busca establecer por ley que un presupuesto no puede ser deficitario y que las nuevas leyes no regirán hasta que no se establezca su financiamiento. Para asegurar el rápido tratamiento, La Libertad Avanza se guardó la mayoría de lugares en la comisión, en la que también dejó asientos para los legisladores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones y Salta, la oposición "amiga" de la que hablaba Benegas Lynch. Sin embargo, los gobernadores aún no estarían conformes con el texto.