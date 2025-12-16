Milei recibe a Kast en la Rosada mientras el Congreso define el Presupuesto 2026

"Estamos trabajando de sol a sol y conversando con la oposición amiga", exageró el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch luego de ser reelecto como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde este martes buscará sacar dictamen del proyecto del Presupuesto 2026. El objetivo es darle media sanción el miércoles en el recinto, en trámite ultra exprés para que quede aprobado antes de las Fiestas. Le sumarán la leyes de Inocencia Fiscal -conocida como la de "los dólares del colchón"- y la de Compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que busca establecer por ley que un presupuesto no puede ser deficitario y que las nuevas leyes no regirán hasta que no se establezca su financiamiento. Para asegurar el rápido tratamiento, La Libertad Avanza se guardó la mayoría de lugares en la comisión, en la que también dejó asientos para los legisladores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones y Salta, la oposición "amiga" de la que hablaba Benegas Lynch. Sin embargo, los gobernadores aún no estarían conformes con el texto.