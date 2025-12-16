Milei recibió a Kast: sintonía en la agenda de seguridad y la pulseada por un funcionario

En una renovación total de la relación entre Argentina y Chile, Javier Milei recibió a un par, el ultraderechista José Antonio Kast, que acaba de ser elegido mandatario en su país. El Presidente lo recibió en su despacho y estuvieron reunidos durante dos horas. El chileno destacó la figura de Karina Milei. "Te felicito por la defensa férrea de ese caballero", dijo Kast mirando a Milei mientras abrazaba a su hermana. Fue apenas ingresaron al despacho presidencial de la Casa Rosada. Entre risas, el argentino le pidió "copiar el modelo".

Milei confirmó su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo en Santiago de Chile. En un comunicado, el Gobierno argentino destacó: "La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales".

Entre diferentes temas que se trataron en el encuentro se establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.

"Con este objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países", destacó Presidencia argentina.

En la reunión además se planteó la posibilidad de que Kast se quede con un Secretario del Gobierno de Milei. Se trata de José Luis Daza, el funcionario que tiene a cargo la Secretaría de Política Económica, una suerte de viceministro de Economía. El Nº2 de Luis Caputo.

Daza tiene familia chilena. Su padre fue subsecretario de Relaciones Exteriores de ese país y luego embajador en varios países durante la dictadura chilena conducida por Augusto Pinochet.

En Chile, Daza suena como ministro de Economía, Energía y Minería del nuevo gobierno. ¿Milei le va a dar un funcionario relevante suyo al gobierno chileno y lo va a dejar ir con toda esa información privilegiada y con la relevancia de la disputa de un mandatario como Kast que tiene ambiciones con la Patagonia?

A la salida, tras las dos horas de reunión, Kast bajó a saludar a sus compatriotas que fueron a saludarlo a la puerta de la calle Balcarce. Eran un puñado de chilenos. En el medio se acumularon periodistas de ese país y argentinos. Kast se enojó con el cronista de A24 Fabián Rubino y hubo un entredicho. El mandatario lo acusaba de no dejarlo interactuar con sus militantes trasandinos.