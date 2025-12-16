Perdió un vuelo por un corte de calle y la empresa de transporte deberá pagarle más de $34 millones

Una mujer de Mar del Plata demandó a una empresa de transporte privado después de perder un vuelo por no llegar a tiempo al aeropuerto para un vuelo internacional. La Justicia falló a su favor y deberán resarcirla con 34 millones de pesos por daños y perjuicios, además de intereses y los gastos del proceso.

Perdió un vuelo a España y deberán pagarle una suma millonaria

El hecho se remonta a diciembre de 2018, cuando la mujer tenía programado viajar a España con su pareja para celebrar el cumpleaños de su hija radicada en Málaga. La pareja contrató un servicio de transporte privado, especializado en conexiones pre y post aéreo, para ir desde Mar del Plata hasta el aeropuerto de Ezeiza. El objetivo era llegar a la terminal aérea a las 21:15 hs para abordar el vuelo a las 00:05 del 2 de diciembre.





La mujer no logró embarcar el avión con destino a España

Sin embargo, el viaje se demoró porque durante el trayecto hubo varios desvíos por diferentes motivos, entre los principales:

Congestiones por el operativo de seguridad de la Cumbre del G20 en la Ciudad de Buenos Aires.

Una parada imprevista para cargar agua caliente.

La denunciante aseguró a la Justicia que al notar los retrasos le alertó a los choferes del micro que podría perder su vuelo, aunque los empleados le aseguraron que llegaría a tiempo. De todas formas, cuando logró llegar al aeropuerto el embarque ya había cerrado y no pudo viajar, ni hacer un reclamo a la aerolínea. Tuvo que pasar la noche en la terminal y al día siguiente regresar a Mar del Plata.

Tras el hecho, la mujer trató de recuperar el dinero perdido con la empresa terrestre a la que le reclamó el valor de los pasajes y otros gastos, pero la empresa señaló que las demoras eran responsabilidad de las autoridades estatales y de los organizadores del G20 como un hecho de fuerza mayor. Luego llevó la situación a la oficina municipal de Defensa del Consumidor y, finalmente, la demandante inició el proceso judicial.

La denunciante cobrará más de $34 millones

Durante el juicio, según informó Infobae, la empresa manifestó que había cumplido con su parte de trasladar a los pasajeros y que el retraso se debió a factores externos e imprevistos. El Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 4 de Mar del Plata analizó el contrato desde la normativa de defensa de los consumidores y remarcó que la empresa debía garantizar no solo el traslado, sino también la puntualidad como parte del servicio, ya que el viaje en micro tenía una conexión funcional con el vuelo.

En la sentencia, la Justicia ordenó la devolución del importe por el servicio en micro y el valor actualizado de los dos pasajes aéreos de Buenos Aires-Málaga (que cuestan alrededor de 4 millones de pesos), aunque rechazó reintegros por reservas hoteleras y alquiler de vehículos por insuficiencia probatoria.

Además, fijaron, en reconocimiento al impacto anímico y las gestiones que desencadenó la frustración del viaje, además de intereses por cada rubro. Así, el monto total que deberá pagar la empresa