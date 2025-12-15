OpenAI presentó GPT-5.2 y especialistas anticipan “una Guerra Fría de IA”

OpenAI dio un paso gigante con la presentación de GPT-5.2.

OpenAI dio un paso gigante con la presentación de GPT-5.2, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta el momento para tareas profesionales. Este lanzamiento incluye tres versiones distintas: Instant, Thinking y Pro, cada una con mejoras específicas para optimizar el rendimiento en ChatGPT y su API. Pero según un especialista en inteligencia artificial aplicada a negocios, la actualización “no solo acelera el modelo: también escala la competencia directa con Gemini”, lo que puede desencadenar una "Guerra Fría de IA”.

La compañía, que ya cuenta con más de 800 millones de usuarios semanales y una comunidad de más de cuatro millones de desarrolladores, destacó que GPT-5.2 se posiciona como “el mejor hasta la fecha” para uso profesional cotidiano. Además, el modelo establece un nuevo récord en evaluaciones de referencia, superando a sus predecesores y competidores.

“La brecha con Gemini estaba en la velocidad; ahora se achicó fuerte”, subrayó Axel Jutoran. “Lo más notable es la velocidad, especialmente en el modo Thinking. Antes, Gemini se sentía más ágil en razonamiento; ahora ese gap se achicó fuerte”, explicó el consultor.

“Cuando reducís esa diferencia sin perder tanta calidad, volvés a competir de igual a igual en el terreno donde Google estaba pisando más fuerte”, analizó Jotoran sobre este avance, que reposiciona a OpenAI. “La pelea real no es un benchmark: es experiencia contra ecosistema”, sostuvo el experto y agregó: “Hoy la diferencia más clara para el usuario común no es quién gana un benchmark; es la experiencia de uso”.

En cuanto a ese punto, remarcó una ventaja para OpenAI: “ChatGPT está más unificado en una sola herramienta y tiende a conocerte mejor. Gemini suele sentirse más disperso dentro del ecosistema Google, con menos continuidad personal entre usos”. Pero advirtió que Google viene recortando distancia: “Durante 2025 mejoró muchísimo. ChatGPT no tuvo saltos tan visibles mes a mes porque ya partía de un nivel muy alto. Por eso el mercado se emparejó”.

Guerra Fría de IA

Jutoran describió la disputa actual como un escenario de múltiples frentes: “Yo lo veo como una Guerra Fría de IA. Está la pelea interna en EE.UU. entre OpenAI y Google, pero también entran jugadores fuertes: Anthropic con Claude, xAI con Grok, y China con modelos como DeepSeek, Qwen y Kimi”.

Para el especialista, esta multiplicidad de actores amplifica la competencia entre ChatGPT y Gemini. “Es una carrera de ecosistemas y de casos de uso. OpenAI apuesta al asistente de trabajo unificado; Google, a la integración profunda en su ecosistema”. “El que gane en 2026 no será el que tenga la mejor IA, sino el que la use bien", concluyó.

Axel Jutoran, especialista en inteligencia artificial aplicada a negocios, analizó el impactó del nuevo lanzamiento de ChatGPT.

Las novedades de la nueva versión del ChatGPT

Entre las novedades, la versión Instant apunta a acelerar las respuestas y mejorar la calidad en búsquedas de información, guías paso a paso, redacción técnica y traducción. También brinda un apoyo más claro para el estudio, desarrollo de habilidades y orientación laboral, facilitando tareas diarias de muchos usuarios.

Por su parte, la variante Thinking se especializa en resolver problemas complejos con mayor precisión, destacándose en la organización de hojas de cálculo y elaboración de presentaciones. En la prueba GDPval, que evalúa 44 tareas profesionales reales, GPT-5.2 Thinking logró puntuaciones de “nivel experto” superando o igualando a los mejores profesionales en un 70,9% de los casos, muy por encima del 38,8% que alcanzaba su versión anterior.

La versión más avanzada, Pro, se presenta como “el modelo más inteligente y fiable para preguntas difíciles”. Aunque responde un poco más lento, ofrece resultados de calidad superior, con mayor exactitud y menos errores, especialmente en áreas complejas como la programación.

GPT-5.2 también mejoró notablemente en tareas de codificación, con un desempeño del 55,6% en SWE-bench Pro, y en razonamiento científico y matemático, donde alcanzó 40,3% en FrontierMath. Además, OpenAI resaltó que esta versión reduce las respuestas incorrectas en un 38% respecto a GPT-5.1, aumentando la confiabilidad para investigación, análisis y toma de decisiones.

Un aspecto clave que OpenAI enfatizó es la seguridad, especialmente en la salud mental de los usuarios. GPT-5.2 detecta con mayor precisión señales de malestar y adapta sus respuestas para ofrecer ayuda, un avance que llega luego de controversias por casos sensibles relacionados con el uso del chatbot.

En cuanto a la API, el modelo con razonamiento proporciona a los desarrolladores mejoras importantes en inteligencia general, comprensión de textos extensos y autonomía en el uso de herramientas. También presenta avances en visión, interpretando mejor diagramas y la disposición de elementos dentro de imágenes, lo que amplía su potencial en aplicaciones diversas.