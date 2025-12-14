El Gobierno y sus reformas enfrentarán una semana caliente en la calle y el Congreso

El gobierno de Javier Milei enfrentará desde este lunes una semana de alta temperatura política con el comienzo del armado de las comisiones en el Congreso y con la primera gran marcha de la CGT contra la reforma laboral. Mientras en ambas cámaras comenzarán las reuniones para llevar al recinto los proyectos de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Modernización Laboral, se empezará a cocinar una fuerte movilización a Plaza de Mayo que reunirá al sindicalismo combativo, líderes opositores y movimientos sociales.

Este lunes, desde las 16, se realizarán en la Cámara de Diputados las reuniones para constituir las comisiones de Presupuesto, presidida por el diputado libertario Alberto 'Bertie Benegas Lynch, y de Legislación Penal, dirigida por la legisladora bullrichista Laura Rodríguez Machado. Ambas tendrán como prioridad analizar el texto de las leyes de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal, para dar dictamen y llevarlas al recinto.

En tanto, en el Senado, el martes a las 11 los presidentes de cada bloque fueron convocados por la vicepresidenta Victoria Villarruel para definir las comisiones. En Hacienda y Presupuesto, se prevé que siga el libertario Ezequiel Atauche, y en Trabajo y Previsión Social, podría seguir Carmen Álvarez Rodríguez, la ex legisladora del PRO que pasó a las filas del partido de Milei. Será en estos espacios donde se deberán estudiar los 197 artículos de la ley de reforma laboral mileísta para luego dar dictamen y someterlo a votación.

"Muchas de estas iniciativas parecen diseñadas en grandes estudios jurídicos o empresas multinacionales sin contemplar la realidad de todo el territorio de la Argentina", dijo en sus redes el ex gobernador de Chaco y flamante senador, Jorge Capitanich, al criticar los proyectos libertarios.

Según un listado al que accedió El Destape, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, tendría los 37 nombres de senadores que garantizarían el quórum y la media sanción a la reforma de Milei antes de fin de año. Sin embargo, se desconoce la posición que tomarán quienes responden a gobernadores no kirchneristas y a los dialoguistas pero no alineados al Gobierno.

Qué pasará en las calles

Este proyecto, anunciado con bombos y platillos por el oficialismo, será el que mayor resistencia tenga en las calles: a la movilización anunciada por la CGT para este jueves se fueron sumando las dos CTA, sindicatos combativos de izquierda, movimientos sociales, gremios estatales y el peronismo referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Si bien funcionarios de su gobierno ya habían confirmado su presencia a El Destape, el Movimiento Derecho al Futuro, espacio que promueve Kicillof, anunció formalmente que se sumará a la convocatoria. "Marchamos contra la reforma laboral", publicó en Instagram el espacio, junto al horario y lugar de la convocatoria.

Por otro lado, durante la tarde del domingo se conoció que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió lanzar un paro nacional para que todos los empleados públicos puedan plegarse a la protesta en Plaza de Mayo. "Es todo verso, chamuyo que con esta reforma se va a crear empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, peor aún que la que regía en dictadura. Este proyecto no es compatible con el sistema democrático", escribió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X.

Esta decisión de parar para marchar -algo que no definió la CGT- también es reclamado por los sectores de izquierda, que concentrará a un "polo independiente" y marchará a Plaza Mayo no solo para rechazar la reforma laboral sino para pedirle a la central obrera que convoque a un "paro nacional y un plan de lucha" contra la iniciativa libertaria.

"A fin de año, de un día para el otro y sin debate, quieren aprobar una reforma laboral que nos devuelve a la esclavitud. Quieren que los trabajadores que están bajo convenio pierdan derechos y los que no tienen derechos, no los consigan nunca", dijo el diputado del Frente de Izquierda (FIT) Christian Castillo en un video difundido en redes.