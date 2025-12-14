River y el Inter Miami de Lionel Messi se pelean por un delantero europeo

El Muñeco y Inter Miami quieren al mismo delantero para la temporada 2026

Después de que se confirmara la salida de Miguel Borja del plantel, se conoció que Marcelo Gallardo se encuentra interesado en tener como refuerzo a un atacante europeo que le permita a River obtener un salto de calidad y que se adapte de gran manera a lo que pretende en el campo de juego. Lo particular es que se trata de un fichaje que también está en el radar del Inter Miami que buscará sumarlo con el fin de ir en la búsqueda del bicampeonato.

A pesar de que cuenta con los servicios de Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Agustín Ruberto y Bautista Dadín, el cuerpo técnico del "Muñeco" entiende que le falta sumar una referencia más en la zona de ataque. Esto provocó que se haga un primer intento por Luciano Gondou que se encuentra en el Zenit de Rusia, pero la respuesta que recibieron es que solo aceptan negociar en caso de que se coloque una oferta de compra de 12 millones de dólares libres de impuestos. Algo que lo descartó de manera inmediata.

Tadeo Allende regresó al Celta de Vigo tras su paso por la MLS.

El paso de los días generó que aparezca un nuevo nombre en la órbita de River y ese es el de Tadeo Allende, que se encontraba en el Inter Miami pero que deberá regresar al Celta de Vigo de España. Lo particular es que el conjunto de Lionel Messi lo quiere retener y estaría dispuesto a negociar la compra de una parte del pase. Mientras que desde Buenos Aires se comunicaron para celebrar una propuesta de préstamo más opción de compra.

"El día a día, la familia, es la prioridad. Vamos a ver qué pasa. Falta. También estoy ansioso, pero tengo la misma información que ustedes. Ahora me voy de vacaciones y luego veremos qué pasa", expresó el jugador cuando le consultaron sobre la posibilidad de ponerse la camiseta del "Millonario" o quedarse un tiempo más en la MLS.

Por otro lado, se desprende que Celta no quiere negociar la posibilidad de darlo nuevamente a préstamo, porque entiende que de esta manera no podrá recuperar el dinero que colocó. Hay que recordar que se lo compró a Godoy Cruz en el mercado de pases de verano del 2024 en una cifra que rondó los 4.5 millones de euros. Es acá donde River tiene bastante para perder, debido a que no modificará su política de fichajes que consiste en llevar a préstamo y luego determinar si compra o no.

El otro delantero en carpeta de River para el 2026

Otro de los delanteros que se encuentran en observación por parte de Gallardo es Maximiliano Gómez, que defiende la camiseta de Nacional de Uruguay. "Hace unos días, alguien llamó para pedir la cotización", expresó el periodista Sebastián Srur en Radio Continental (AM 590).

Lo particular es que no hubo mayores contactos, y puede que se hayan encontrado con una respuesta por parte del conjunto uruguayo que no aceptan negociar una salida por medio de un préstamo. Además de que se trata de una de las figuras del equipo y venderlo al "Millonario" provocaría que se pierda la chance de establecer un acuerdo con un club de México, Brasil o de Europa que se encuentre interesado.