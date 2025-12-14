El Colo Barco habló de Boca y liquidó a sus críticos: "No entienden nada"

El Colo Barco habló de Boca, de la Selección Argentina y apuntó contra la prensa.

Valentín "Colo" Barco recordó sus inicios en Boca Juniors, se ilusionó con la chance de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina y liquidó a un sector del periodismo. El mediocampista 21 años de Racing de Estrasburgo, de Francia, le brindó una extensa entrevista al Diario AS de España y habló de todos los temas de la actualidad en el fútbol.

El talentoso zurdo cambió de posición desde que llegó a la Ligue 1: dejó de ser lateral izquierdo para pasar a jugar como interior en la mitad de la cancha. Con buen manejo de la pelota, buen pase entre líneas y prolijo con el balón en sus pies, el argentino se ganó su lugar como titular en el equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior. De esta manera, se tomó revancha en Europa luego de los pasos olvidables por Brighton de Inglaterra y Sevilla de España.

El Colo Barco habló de todo desde Europa

Sus inicios en Boca

"En Boca ya tienes presión desde que juegas en juveniles. Es el club con más presión de toda Sudamérica y se podría decir incluso del mundo porque hay mucha prensa, las cosas que haces se multiplican por mil, ya sean buenas o malas. Es muy importante tener una muy buena mentalidad y centrarte en lo que tienes que hacer. Haber jugado en Boca te forma y te ayuda muchísimo para no sentir la presión cuando juegas en otros equipos y otros escenarios. Creo que después de jugar en La Bombonera no existe mayor presión en el fútbol".

El gran presente en Racing de Estrasburgo

"Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Por rendimiento, lo he podido mostrar en Europa. Yo creo que sí, que estoy en el mejor momento de mi carrera".

"Conocía la liga francesa. Me gusta ver mucho fútbol y había mirado partidos de Francia. Me pareció una liga muy competitiva y física. Al principio creía que no iba tanto conmigo, pero sentía que podía adaptarme. Y también por el estilo de juego del entrenador (Rosenior), que quiere juntar pases y tener la pelota. Fue un poco las dos cosas".

"Ese tipo de gente que de la liga, creo que no vieron partidos de Francia. Creo que es un campeonato competitivo, muy difícil, donde no hay muchos espacios... La mayoría de los partidos son marcajes individuales y tienes que ganar esos duelos para abrir el partido. Siento que es una liga muy difícil y que dentro de Europa, es la que más se asemeja a la Premier".

El desconocimiento de la prensa y del público a la hora del análisis

"Yo creo que el 90 % de los que hablan de fútbol no lo miran, o lo miran pero no entienden nada de fútbol. Cuando llegué aquí, a Estrasburgo, decían que solo jugaba de lateral y no ven esos detalles, de alguien que sabe de fútbol, que cuando atacaba me metía por dentro y solo ejercía de lateral cuando no teníamos la pelota, en fase defensiva. También iba de interior en la izquierda con balón..."

"Esta temporada, directamente estoy jugando de centrocampista, ya sea en la derecha o en la izquierda. Y, dependiendo del rival, me muevo por distintas zonas. El entrenador me ha dado mucha libertad. Me siento muy cómodo en todas las posiciones que te conté. Creo que me limito si te digo soy lateral izquierdo o mediocentro, porque me siento cómodo en todas las posiciones".

"Creo que es muy importante la parte táctica para todo. Eso es lo que gana los partidos y la parte en la que los técnicos hacen más hincapié. Me fijo en muchos mediocentros para ver a qué zonas se mueven. El entrenador me ayuda mucho en eso. Me muestra vídeos de partidos en los que puedo mejorar o a dónde tengo que moverme cuando tenemos la pelota. También conceptos tácticos sin balón".

El cambio de posición en Racing de Estrasburgo

"De pequeño, cuando jugaba de lateral, mi inspiración era Marcelo. De mediocentro, me gusta mucho cómo juega (Leandro) Paredes, es muy técnico, siempre da el mejor pase. En Europa, Vitinha, hoy por hoy, con (Moisés) Caicedo y Pedri son los mejores centrocampistas. Intento mirar y sacar lo mejor de cada uno para implementarlo cuando juego".

El difícil sueño de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina

"Hay muchos jugadores en las mejor Selección del mundo, es la lista más difícil del mundo... Son jugadores de élite, muy top. Estar en la lista del Mundial va a ser difícil, pero tengo confianza. Creo que debo mantener el nivel que estoy mostrando. Es un sueño poder estar y jugar un Mundial con la selección, pero hay que trabajar mucho para llegar".

"Sí, es el mejor de toda la historia. El sueño de cualquier argentino y de todo el mundo compartir vestuario con (Lionel) Messi. Cualquier jugador tiene el sueño de coincidir con Messi. Es muy buena persona, más allá de lo que es como jugador, y estoy muy contento de todo lo que nos dio".

"Argentina tiene los mejores centrocampistas del mundo. Todos son muy buenos. Cuando voy, voy a ayudar y ganar experiencia y tratar de sumar minutos. Después es lo que elija el entrenador. Pero como dije, voy a intentar mantener el nivel que estoy mostrando y demostrar que puedo jugar de lateral y mediocentro. Y en un torneo con tantos partidos, es mejor si puedes jugar en varias demarcaciones. Es muy difícil ir convocado al Mundial. Pero sigo trabajando para poder estar".

"Es la mejor Selección del mundo. Obviamente, estamos dentro de los candidatos para ganar el Mundial. El Mundial es muy difícil, ahora para ganarlo tienes que ganar ocho partidos. Puede pasar cualquier cosa. Creo que está dentro de las candidatas. Porque ya ha demostrado que está entre los mejores del mundo".