EN VIVO
Recetas de cocina

Recetas de ensaladas rusas diferentes: ideales para la Navidad 2025

La ensalada rusa tiene varias versiones además de la tradicional. Toda mesa navideña debe tener platos aptos para todos los comensales.

14 de diciembre, 2025 | 16.57

La presencia de platos tradicionales en la mesa navideña es importante porque conecta a las familias con sus recuerdos y costumbres compartidas. En ese contexto, la ensalada rusa ocupa un lugar destacado en muchas mesas navideñas argentinas, ya que es fresca, rendidora y fácil de compartir, convirtiéndose en un clásico que atraviesa generaciones.

La ensalada rusa tradicional, hecha a base de papa, zanahoria, arvejas y mayonesa, se adapta muy bien a la época festiva por su sencillez y sabor suave. Además de ser una guarnición muy popular, acompaña distintos platos principales y equilibra comidas más contundentes. Su preparación permite hacerla con anticipación, lo que facilita la organización de la cena navideña y reduce el estrés de último momento.

Otro de sus grandes atractivos es la posibilidad de crear múltiples variantes según gustos y necesidades alimentarias. Se puede sumar huevo, pollo o atún para hacerla más completa, reemplazar la mayonesa tradicional por versiones más livianas o vegetales, o incluso incorporar ingredientes como palta, manzana o legumbres para darle un giro diferente.

MÁS INFO

Receta de ensalada rusa con pollo y manzana

Ingredientes

  • 2 papas medianas

  • 1 zanahoria

  • 1 pechuga de pollo cocida o a la plancha

  • 1 manzana verde

  • Arvejas cocidas

  • Mayonesa

  • Jugo de limón

  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Pelar y hervir las papas y la zanahoria hasta que estén tiernas. Dejar enfriar y cortar en cubos.

  2. Cortar el pollo en cubos chicos y la manzana en cubitos (rociarla con limón para que no se oxide).

  3. Colocar todo en un bowl junto con las arvejas.

  4. Agregar mayonesa a gusto, salpimentar y mezclar suavemente.

  5. Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

Receta de ensalada rusa con atún y huevo

Ingredientes

  • 2 papas medianas

  • 1 zanahoria

  • 2 huevos duros

  • 1 lata de atún

  • Arvejas

  • Mayonesa o mezcla de mayonesa y yogur

  • Limón

  • Sal y pimienta

Ensalada rusa.

Preparación

  1. Hervir las papas y la zanahoria, dejar enfriar y cortar en cubos.

  2. Picar los huevos duros y desmenuzar el atún.

  3. Mezclar todos los ingredientes en una ensaladera.

  4. Condimentar con mayonesa, unas gotas de limón, sal y pimienta.

  5. Enfriar antes de servir para que tome mejor sabor.

Receta de ensalada rusa vegana (sin mayonesa tradicional)

Ingredientes

  • 2 papas

  • 1 zanahoria

  • 1 taza de arvejas

  • 1 taza de chauchas cocidas

  • 1 cucharada de mostaza

  • 3 cucharadas de aceite de oliva

  • Jugo de limón

  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Hervir las papas y la zanahoria, enfriar y cortar en cubos.

  2. Cortar las chauchas en trozos chicos.

  3. Colocar todos los vegetales en un bowl.

  4. Mezclar la mostaza con el aceite, el limón, sal y pimienta.

  5. Integrar el aderezo a la ensalada y mezclar suavemente.

  6. Refrigerar antes de llevar a la mesa.

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas