La ensalada rusa puede tener distintas versiones.

La presencia de platos tradicionales en la mesa navideña es importante porque conecta a las familias con sus recuerdos y costumbres compartidas. En ese contexto, la ensalada rusa ocupa un lugar destacado en muchas mesas navideñas argentinas, ya que es fresca, rendidora y fácil de compartir, convirtiéndose en un clásico que atraviesa generaciones.

La ensalada rusa tradicional, hecha a base de papa, zanahoria, arvejas y mayonesa, se adapta muy bien a la época festiva por su sencillez y sabor suave. Además de ser una guarnición muy popular, acompaña distintos platos principales y equilibra comidas más contundentes. Su preparación permite hacerla con anticipación, lo que facilita la organización de la cena navideña y reduce el estrés de último momento.

Otro de sus grandes atractivos es la posibilidad de crear múltiples variantes según gustos y necesidades alimentarias. Se puede sumar huevo, pollo o atún para hacerla más completa, reemplazar la mayonesa tradicional por versiones más livianas o vegetales, o incluso incorporar ingredientes como palta, manzana o legumbres para darle un giro diferente.

Receta de ensalada rusa con pollo y manzana

Ingredientes

2 papas medianas

1 zanahoria

1 pechuga de pollo cocida o a la plancha

1 manzana verde

Arvejas cocidas

Mayonesa

Jugo de limón

Sal y pimienta

Preparación

Pelar y hervir las papas y la zanahoria hasta que estén tiernas. Dejar enfriar y cortar en cubos. Cortar el pollo en cubos chicos y la manzana en cubitos (rociarla con limón para que no se oxide). Colocar todo en un bowl junto con las arvejas. Agregar mayonesa a gusto, salpimentar y mezclar suavemente. Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

Receta de ensalada rusa con atún y huevo

Ingredientes

2 papas medianas

1 zanahoria

2 huevos duros

1 lata de atún

Arvejas

Mayonesa o mezcla de mayonesa y yogur

Limón

Sal y pimienta

Ensalada rusa.

Preparación

Hervir las papas y la zanahoria, dejar enfriar y cortar en cubos. Picar los huevos duros y desmenuzar el atún. Mezclar todos los ingredientes en una ensaladera. Condimentar con mayonesa, unas gotas de limón, sal y pimienta. Enfriar antes de servir para que tome mejor sabor.

Receta de ensalada rusa vegana (sin mayonesa tradicional)

Ingredientes

2 papas

1 zanahoria

1 taza de arvejas

1 taza de chauchas cocidas

1 cucharada de mostaza

3 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de limón

Sal y pimienta

Preparación