La presencia de platos tradicionales en la mesa navideña es importante porque conecta a las familias con sus recuerdos y costumbres compartidas. En ese contexto, la ensalada rusa ocupa un lugar destacado en muchas mesas navideñas argentinas, ya que es fresca, rendidora y fácil de compartir, convirtiéndose en un clásico que atraviesa generaciones.
La ensalada rusa tradicional, hecha a base de papa, zanahoria, arvejas y mayonesa, se adapta muy bien a la época festiva por su sencillez y sabor suave. Además de ser una guarnición muy popular, acompaña distintos platos principales y equilibra comidas más contundentes. Su preparación permite hacerla con anticipación, lo que facilita la organización de la cena navideña y reduce el estrés de último momento.
Otro de sus grandes atractivos es la posibilidad de crear múltiples variantes según gustos y necesidades alimentarias. Se puede sumar huevo, pollo o atún para hacerla más completa, reemplazar la mayonesa tradicional por versiones más livianas o vegetales, o incluso incorporar ingredientes como palta, manzana o legumbres para darle un giro diferente.
Receta de ensalada rusa con pollo y manzana
Ingredientes
-
2 papas medianas
-
1 zanahoria
-
1 pechuga de pollo cocida o a la plancha
-
1 manzana verde
-
Arvejas cocidas
-
Mayonesa
-
Jugo de limón
-
Sal y pimienta
Preparación
-
Pelar y hervir las papas y la zanahoria hasta que estén tiernas. Dejar enfriar y cortar en cubos.
-
Cortar el pollo en cubos chicos y la manzana en cubitos (rociarla con limón para que no se oxide).
-
Colocar todo en un bowl junto con las arvejas.
-
Agregar mayonesa a gusto, salpimentar y mezclar suavemente.
-
Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.
Receta de ensalada rusa con atún y huevo
Ingredientes
-
2 papas medianas
-
1 zanahoria
-
2 huevos duros
-
1 lata de atún
-
Arvejas
-
Mayonesa o mezcla de mayonesa y yogur
-
Limón
-
Sal y pimienta
Preparación
-
Hervir las papas y la zanahoria, dejar enfriar y cortar en cubos.
-
Picar los huevos duros y desmenuzar el atún.
-
Mezclar todos los ingredientes en una ensaladera.
-
Condimentar con mayonesa, unas gotas de limón, sal y pimienta.
-
Enfriar antes de servir para que tome mejor sabor.
Receta de ensalada rusa vegana (sin mayonesa tradicional)
Ingredientes
-
2 papas
-
1 zanahoria
-
1 taza de arvejas
-
1 taza de chauchas cocidas
-
1 cucharada de mostaza
-
3 cucharadas de aceite de oliva
-
Jugo de limón
-
Sal y pimienta
Preparación
-
Hervir las papas y la zanahoria, enfriar y cortar en cubos.
-
Cortar las chauchas en trozos chicos.
-
Colocar todos los vegetales en un bowl.
-
Mezclar la mostaza con el aceite, el limón, sal y pimienta.
-
Integrar el aderezo a la ensalada y mezclar suavemente.
-
Refrigerar antes de llevar a la mesa.