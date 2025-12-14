Paro de controladores aéreos: ¿Cuáles son los días que habrá restricciones en vuelos?

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) confirmó un cronograma de paros que impactará en vuelos nacionales e internacionales durante las próximas semanas. Las medidas de fuerza se definieron tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El gremio decidió profundizar las medidas de fuerza luego de denunciar incumplimientos de acuerdos previos y la falta de respuestas a reclamos salariales y operativos. En este sentido, recordaron que ya se habían realizado interrupciones en noviembre, afectando principalmente a la aviación de carga.

Asimismo, Atepsa señaló que desde la llegada de las actuales autoridades de EANA en 2024 se mantiene una “intransigencia” y ausencia de diálogo, tanto en cuestiones salariales como en problemas operativos. Entre sus demandas figuran la reincorporación de trabajadores despedidos, la revisión de ítems como refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos técnicos y la reapertura de paritarias.

Paro de controladores aéreos: qué días habrá restricciones en vuelos

En cuanto al cronograma, los paros se realizarán en distintas franjas horarias:

el miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 y el jueves 18 de 16 a 19, ambos con afectación de vuelos nacionales;

el martes 23 de diciembre de 19 a 23, también sobre vuelos nacionales;

el sábado 27 de diciembre de 14 a 17, con impacto en vuelos internacionales;

y finalmente el lunes 29 de diciembre de 8 a 11, con alcance a toda la aviación en los aeropuertos del país.

Cabe destacar que las medidas solo restringen despegues y la recepción de planes de vuelo, aunque quedan exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o de búsqueda y salvamento.

Por su parte, EANA ratificó su voluntad de continuar negociando y aclaró que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas, con el objetivo de acercar posiciones y evitar mayores perjuicios a los pasajeros.