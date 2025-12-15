Cómo volver a ver en vivo las transmisiones del Conicet.

Este último domingo 14 de diciembre se desarrolló la primera edición del Martín Fierro del Streaming, que se pudo ver a través de Telefé y de Olga, el cual premia a lo mejor de este ecosistema de comunicación que año a año crece a pasos agigantados.

Uno de los grandes protagonistas de la velada fue el Conicet. Por la transmisión realizada en el Cañón Submarino de Mar del Plata, no solo recibieron el premio a la "mejor transmisión especial", sino que además se quedaron con el más importante: el Martín Fierro de Oro.

¿Cómo y dónde ver la transmisión del Conicet?

El organismo que nuclea a los científicos argentinos llevó adelante una histórica expedición en el lecho marino marplatense, que llevó al descubrimiento de hasta 40 especies nuevas. La misma contó con el uso de un ROV SuBastian, por lo que se obtuvieron imágenes de enorme nitidez y que se compartieron con todo el mundo, algo que fue motivo de orgullo de muchos argentinos.

Para poder ver nuevamente esas transmisiones, basta con copiar y pegar en Youtube "Lance 22.1 Mar Del Plata Canyon | SOI Divestream 8XX" y reemplazar las dos equis del final por números diferentes, para así dar con las emisiones de los diferentes días. Sin embargo, pondremos a continuación algunos ejemplos.

Los videos del Conicet en Mar del Plata