Con un clima prometedor para la derecha, Chile elige al sucesor de Boric

La candidata del oficialismo chileno Jeannette Jara y el opositor de extrema derecha José Antonio Kast se cruzan este domingo en una segunda vuelta marcada por la polarización y con un pronóstico prometedor para la derecha, que definirá quién se quedará con el sillón presidencial en La Moneda. Aunque la aliada del presidente saliente Gabriel Boric ganó la primera vuelta (por poco), la esperanza de la derecha con fluidos vínculos con el pinochetismo consiguió la misma noche electoral el respaldo de los otros dos candidatos derechistas Evelyn Matthei y Jonathan Káiser. Un análisis puramente aritmético ya lo pone encima del 50% de los votos, si se suman los sufragios de cada uno en la primera vuelta.

El gobierno de Boric enfrenta números bajos de aprobación y acusaciones de promesas incumplidas en su campaña electoral. Analistas políticos coinciden en que la derrota en el referéndum constituyente de 2022 fue el principio del fin de su gestión, que había iniciado con el hito de ser el presidente más joven de la historia chilena y el primero abiertamente progresista y de izquierda en décadas. Boric había planteado la nueva Carta Magna como la columna vertebral de su prometido programa disruptivo y, sin ella, fue perdiendo el Norte. En ese momento, su imagen y su respaldo comenzaron a sufrir un rápido desgaste.

Jara, que fue parte de su gestión como ministra de Trabajo hasta abril de este año, se vio afectada por ese agotamiento. Además, dada la unidad de toda la centro-izquierda detrás de su candidatura, no consiguió aliados para la segunda vuelta. Ninguno de los candidatos eliminados en la primera vuelta se pronunciaron a favor de ella. Las encuestas le otorgan solamente un magro 2% de los votantes del Partido de la Gente (PDG), de Franco Parisi, el candidato anti establishment que salió tercero con 17 puntos y él único que decidió no apoyar a nadie este domingo y llamar a votar nulo. Pese a ellos, los sondeos sostienen que casi todos los votantes de Parisi se pronunciaron por Kast.

Balotaje en Chile: qué dicen las encuestas y cómo influyeron los debates

La mayoría de las encuestas dan por ganador a Kast desde el primer día después de la primera vuelta, con más de 50 puntos porcentuales frente a un apoyo de la candidata del PC que oscilaría entre el 35 y el 40%. Pese a los fuertes debates que los dos candidatos protagonizaron en el último mes, los sucesivos sondeos no reflejaron un cambio sustantivo en estos apoyos.

La única consultora que acertó el resultado electoral de octubre en Argentina en 2025, CB Consultores, hizo el primer estudio sobre el balotaje en Chile entre el 18 y el 23 de noviembre. El resultado puso a Kast como el favorito para la segunda vuelta con un 50% de intención de voto frente al 37% de la izquierdista Jara. Para finales de noviembre, la encuestadora Cadem difundió los resultados de acuerdo a los sondeos hechos por ellos mismos en los últimos diez días del mes. Kast ganaría por el 58% frente a un corto 42% de la ex ministra de Boric.

Finalmente en los primeros días de diciembre, después del segundo debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), la consultora AtlasIntel indicó que Kast obtendría el 56,9%, mientras que Jara se quedaría con el 35,0%. Sin embargo, si se proyectan los votos válidos (descartando blancos y nulos, que es como se cuenta oficialmente el día de la elección), la brecha crecería todavía más: 61,9% para Kast contra un 38,1% para la candidata del oficialismo.

Jara vs Kast: lo que dejó el último debate

En total, hubo tres debates entre Jara y Kast desde el 14 de noviembre. El último fue el martes 9 de diciembre, lo transmitió la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y duró alrededor de tres horas y media. Kast se dedicó a criticar las políticas de seguridad y economía del gobierno de Boric, mientras que Jara se agarró de su gestión en la cartera de Trabajo y puntualizó en la “nula experiencia de gestión” de su rival, a quién acusó de “hacer poco” en sus 16 años como miembro del Parlamento. “Hice importantes obras del país a diferencia tuya que estuviste 16 años e hiciste bien poco”, agregó.

"Chile hoy día es un país más violento. Hoy día es un país más pobre de cómo lo recibieron", le contestó Kast a la líder comunista, a quién destacó como “cómplice del deterioro económico” que fue para él la gestión de Boric.

El debate también incluyó cruces sobre el tema migrantes y derechos humanos. El republicano acusó a Jara de no haber apoyado “la creación de ningún corredor humanitario” para los inmigrantes que entran al país, tema que Jara no supo contestar. En cambio, sí fue dura cuando acusó a Kast de respaldar la dictadura de Augusto Pinochet y recordó el apoyo que el republicano prometió darle al militar de inteligencia acusado por delitos de lesa humanidad Miguel Krassnoff, a quien llamó irónicamente “tu amigo”. Kast se limitó a responder que “todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel”. Sin embargo, no descartó liberar a criminales de la dictadura por “razones humanitarias”.

Pese a la unidad de la izquierda y la centro-izquierda, que permitió al oficialismo de Boric llegar al balotaje, ningún análisis en Chile pronostica una sorpresa de último momento. Por el contrario, la opinión en el país vecino parece unánime: Kast se convertirá en el nuevo presidente de Chile, el más derechista y conservador desde el fin de la dictadura de Pinochet.