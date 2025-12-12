Cómo es el vínculo entre Kast y Milei: la diferencia que destacó el candidato chileno

Las elecciones en Chile son este domingo 14 de diciembre y el candidato favorito, según las encuestas, es el derechista José Antonio Kast. Cuál es su relación con el presidente argentino Javier Milei y en qué sentido se distanció del libertario.

Cómo es la relación entre José Antonio Kast y Javier Milei

Además de su ideología política, Kast y Milei comparten una relación fluida desde 2022, cuando ambos compartieron reuniones internacionales, como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en San Pablo. También han celebrado públicamente los triunfos del otro. Incluso durante su campaña, el derechista chileno manifestó que el presidente argentino "es una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”.

Tras ganar las elecciones, incluso ambos líderes políticos mantuvieron una conversación telefónica, según compartió Kast en su red social X (antes Twitter). “Con Javier Milei coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, aseguró.

Por su parte, el mandatario libertario reformuló su icónica frase para celebrar el resultado de las elecciones generales chilenas: “¡LA LIBERTAD DE AMÉRICA AVANZA!”, escribió.

En que se diferenció Kast de Javier Milei

Una de las grandes diferencias entre ambos líderes derechistas es que Milei se presentó así mismo como un "outsider" político que llegó para "combatir la casta", a pesar de la conformación de su gabinete. Mientras que Kast proviene de la élite conservadora, una familia de inmigrantes alemanes ligadas al nazismo y hace años se dedica a la política chilena, incluso estos comicios son su tercera carrera presidencial.

Respecto a las posibles diferencias con la gestión libertaria, al ser consultado por La Nación, el chileno remarcó que cada país tiene sus propias realidades. "Nosotros tenemos una gran diferencia con Argentina, tenemos un Banco Central independiente, tenemos ciertas instituciones que están bastante más sanas, un Poder Judicial que ha sufrido algunas crisis, pero que da bastante garantía, una Fiscalía Nacional de Persecución del Delito que también da garantías, tenemos una institucionalidad más sólida de lo que han podido vivir en Argentina", comparó.

En ese sentido, valoró al gobierno argentino: "Conozco a Javier Milei y valoro cómo enfrentó el tema de la inflación y cómo sacó a gente de la pobreza. Eso hay que reconocerlo". Aunque señaló: "En Chile hemos tenido políticas sociales muy exitosas, como el combate de la desnutrición, del analfabetismo, generar infraestructura básica en agua potable, pavimentación, electrificación, alcantarillado, que, claro, cuando uno como turista va a Buenos Aires y va a Capital, no se imagina que a 40 km de eso existe miseria".