Histórico: Formosa logró el primer fallo que ordena restituir pensiones por discapacidad suspendidas

Formosa se convirtió en la primera provincia del país en lograr que se restituyan los pagos retroactivos de las pensiones por discapacidad suspendidas por el Gobierno nacional y en obtener una sentencia de fondo que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) adecuar sus auditorías a la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Así lo confirmó el defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), donde explicó que el Juzgado Federal N° 2 dictó un fallo que marca un antecedente a nivel nacional: “El Juzgado Federal N° 2 dictó la sentencia de fondo en el caso de las pensiones por discapacidad suspendidas en la provincia de Formosa”.

Según precisó, la Justicia consideró que las auditorías realizadas en la provincia fueron “totalmente irregulares e ilegales”, ya que se suspendieron beneficios sin notificaciones adecuadas y se invirtió la carga de la prueba. “Se obligaba a la persona a acreditar su discapacidad cuando el Estado tiene todos los resortes para contar con los antecedentes de cada beneficiario”, explicó el funcionario.

Gialluca indicó que el mecanismo aplicado por Nación daba apenas diez días para presentar una historia clínica completa y actualizada, un plazo que calificó como de “imposible cumplimiento” en la práctica. Frente a ese esquema, el fallo federal ordena regularizar el procedimiento y respetar las garantías de las personas alcanzadas por las pensiones.

El defensor del Pueblo remarcó que la sentencia ya fue notificada a la ANDis y se encuentra firme, salvo que el Gobierno nacional decida apelar. “Más allá de eso, Formosa vuelve a ser la primera provincia que tiene una sentencia de fondo donde se le dice al Gobierno nacional que cuando se hagan auditorías se tienen que hacer cumpliendo con la ley”, subrayó.

En paralelo, Gialluca confirmó que la provincia también es la primera en conseguir el pago retroactivo de los haberes suspendidos. “En comunicación con los Defensores del Pueblo de Catamarca y Santiago del Estero me confirmaron que, en esas provincias, el pago retroactivo no se ha dado”, señaló, marcando la diferencia de la situación formoseña respecto de otras jurisdicciones.

El fallo fija como plazo máximo el 27 de febrero de 2026 para que el Gobierno nacional regularice la situación de los beneficiarios. En ese marco, el defensor instó a las personas alcanzadas a acercarse a los organismos pertinentes: “Pedimos que se acerquen a ANSES, a su municipio, áreas sociales, Comisiones de Fomento, la Dirección de Discapacidad del Ministerio de la Comunidad y la Defensoría del Pueblo, porque no queremos encontrarnos con sorpresas de que se les da de baja el beneficio por no haber presentado algún documento”.

Por su parte, el diputado provincial y titular del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, destacó el trabajo conjunto que permitió revertir la suspensión de las pensiones. Recordó que la Defensoría del Pueblo fue la que impulsó inicialmente la defensa de los beneficiarios, articulando un trabajo administrativo, jurídico y técnico que luego obtuvo respaldo en la Justicia Federal.

“Felizmente, gracias al trabajo mancomunado que hemos hecho todos, se recuperó el beneficio para cada una de estas personas”, afirmó. No obstante, recordó que para continuar percibiendo la pensión existe la obligación de cumplimentar la documentación requerida dentro de los plazos fijados, que se extienden hasta fines de febrero.

Arrúa advirtió que seguirán de cerca las decisiones del Gobierno nacional: “Estamos atentos a cualquier circunstancia, en una guardia constante frente a acciones que puedan desarrollarse para impedir la continuidad del beneficio”. Y aseguró que la prioridad de los organismos provinciales es “defender los intereses de estas personas que por ley les corresponde” y garantizar que quienes tienen derecho a la pensión por discapacidad mantengan el acceso a ese ingreso.