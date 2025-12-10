Denuncian que detuvieron al ex presidente de Bolivia, Luis Arce

La ex ministra de la presidencia de Bolivia denunció este miércoles que detuvieron al ex presidente Luis Arce. En un video grabado desde un auto en movimiento, María Nela Prada, denunció que Arce fue "secuestrado" en La Paz.

Minutos más tarde, Prada habló con la prensa en las puertad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y contó que Arce alcanzó a mandarle la ubicación antes de ser detenido pero que luego de ello perdió contacto. Ella cree por fuentes extraoficiales que Aarce está en la sede de la FELCC en la Paz pero dijo que no lo pudo confirmar. "Esperamos que este caso no se este queriendo tomar para hacer persecución política cuando nuestro ex presidente no se ha escapado, como sucede con otras personas lamentablemente", afirmó Prada.

La ex funcionaria denunció que la Justicia "nunca" notificó a Arce ni lo llamó a declarar. "Simplemente lo han agarrado y lo han metido al minubus como si fuera un secuestro", dijo.

Noticia en desarrollo