Sacá objetos o personas de una foto con ChatGPT: el paso a paso

OpenAI dio un nuevo paso en su carrera por mejorar la generación de imágenes con el lanzamiento de GPT-5 y su posterior actualización GPT-5.1. Estas versiones del modelo, integradas en ChatGPT, prometen ediciones fotográficas mucho más precisas, incluyendo la posibilidad de borrar objetos o personas con simples instrucciones de texto. Es una función pensada para usuarios que buscan soluciones rápidas sin recurrir a editores profesionales, aunque los resultados todavía pueden variar según la complejidad de la escena.

Para poner a prueba esta herramienta, se realizó una prueba del borrado de elementos directamente desde ChatGPT. La experiencia demostró que, si bien el modelo es capaz de interpretar pedidos simples y ejecutar ediciones con bastante naturalidad, su desempeño depende mucho del tipo de imagen utilizada. En fotos complejas, las limitaciones aún se notan.

Cómo borrar objetos o personas en imágenes con ChatGPT

Usar esta función es sencillo y no requiere conocimientos técnicos. El proceso consiste en adjuntar una foto al chat y escribir una instrucción clara —el famoso “prompt”—, por ejemplo: “Eliminá a las tres personas que aparecen en la imagen”. Con eso, el modelo intenta reconstruir el área que queda detrás de los elementos borrados.

En la primera prueba se generó con ChatGPT una foto de tres personas caminando por un sendero otoñal. Luego pedimos que solo dejara el paisaje. El resultado, sin embargo, fue algo decepcionante: se notaban recortes, manchas y siluetas fantasma en las zonas donde estaban los caminantes. Ante la consulta, el propio ChatGPT explicó que, en escenas con texturas irregulares o iluminación confusa, solo puede “rellenar” espacios y no reconstruir de forma perfecta lo que debería verse detrás.

¿Qué tipo de imágenes funcionan mejor?

Cuando repetimos la prueba con una imagen más simple —y, en este caso, no generada por IA— el desempeño fue mucho más convincente. En fotos con fondos uniformes, líneas definidas o escenas menos cargadas, ChatGPT logra resultados más limpios y naturales.

Para mejorar las ediciones, conviene tener en cuenta:

Usar fotos con buena iluminación.

Evitar fondos con demasiados detalles.

Escribir prompts concretos y específicos.

Solicitar retoques adicionales si el primer intento no convence.

En definitiva, la función de borrar objetos con GPT-5.1 es una herramienta útil para ediciones rápidas, aunque todavía no reemplaza por completo a un editor profesional. Aun así, su evolución muestra hacia dónde avanza la edición asistida por IA, cada vez más accesible y práctica para el día a día.