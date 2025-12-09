El nuevo uso de la IA para aprobar planos en un día en Buenos Aires

Cómo mejorará la IA la aprobación de planos para obras.

En Buenos Aires, aprobar un plano solía convertirse en un proceso lento y engorroso, con semanas de idas y vueltas entre estudios técnicos, gestores y oficinas oficiales. Las demoras acumuladas, diferencias en criterios y la necesidad de múltiples presentaciones generaban frustración entre profesionales y desarrolladores, que además enfrentaban costos elevados por intermediación privada.

Para cambiar este escenario, el Gobierno porteño lanzó una actualización en los circuitos de aprobación y habilitación de obras que promete acelerar los trámites simples hasta dejarlos en un solo día. La clave está en Model BA, un sistema que utiliza inteligencia artificial para integrar las normas del Código Urbanístico y del Código de Edificación en proyectos diseñados con Revit, un software de modelado de construcción.

Karina Burijson, subsecretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, explicó que Model BA funciona como "un analista online disponible mientras se trabaja el proyecto", que permite detectar en tiempo real si un plano cumple con las normativas vigentes. Así, los equipos pueden corregir errores antes de presentar la documentación formal, evitando devoluciones y agilizando la aprobación.

La herramienta surgió a partir de un diagnóstico común entre profesionales: "Durante años, la percepción general era que cualquier trámite demoraba más de lo necesario". Según Burijson, las demoras se debían tanto a la acumulación de expedientes como a las diferencias de interpretación entre estudios y organismos, por lo que esta metodología busca estandarizar parámetros y liberar recursos técnicos para casos complejos que sí requieren análisis urbanístico.

Cómo se implementará este nuevo sistema con IA

Actualmente, la implementación es progresiva y abarca obras nuevas en Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja (0, 1 y 2), que representan cerca del 28 por ciento de las parcelas porteñas. El plan oficial prevé que, para marzo, cualquier proyecto que no necesite intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística pueda tramitarse bajo esta modalidad acelerada.

Además, se incorporaron otras herramientas digitales, como un asistente que verifica si un uso está permitido en una parcela, y se ajustaron procedimientos relacionados con incendios y propiedad horizontal. Burijson remarcó que el objetivo es que "quien cumple la norma pueda avanzar sin demoras innecesarias".

El primer trámite que utilizó Model BA se resolvió en el mismo día, un cambio radical si se compara con los proyectos pequeños que antes demoraban alrededor de dos semanas y otros que podían extenderse meses o incluso un año. Aunque esta fase no cubre casos que requieran interpretación urbanística, la subsecretaría trabaja para mejorar también ese circuito.

El sistema forma parte de un proceso más amplio de modernización que organiza la aprobación en cinco etapas, combinando herramientas como Ciudad 3D, validaciones digitales previas, caratulación en TAD y registro final del plano. Primero se determina si la parcela puede usar esta vía rápida, y luego se verifica que el proyecto esté completo y correctamente presentado.

La validación anticipada de parámetros como altura, ventilación, iluminación y superficies permite ajustar los modelos antes del trámite formal, lo que reduce correcciones posteriores y evita rehacer grandes partes del proyecto, una queja frecuente en el sector.

Si bien la inteligencia artificial no reemplaza la interpretación urbanística, sí disminuye la cantidad de expedientes que ingresan para ese análisis, liberando recursos para casos complejos y mejorando la consistencia en las decisiones.