Impacto por los trabajos que reemplazaría la Inteligencia artificial en 2026, según el MIT

Un informe académico alertó que hasta el 12% de los trabajadores estadounidenses podrían ser reemplazados por la IA en pocos años.

Un estudio reciente del Massachusetts Institute of Technology (MIT) reveló que la Inteligencia artificial podría reemplazar hasta al 12% de los trabajadores en Estados Unidos para el año 2026. Esta transformación en el mercado laboral implicaría una reducción salarial aproximada de 1,200 millones de dólares, según los análisis realizados.

La investigación del MIT se basa en modelos de adopción tecnológica y estudios de costo-beneficio, y advierte que el alcance de estos cambios dependerá en gran medida de las decisiones que tomen las empresas, las políticas públicas que se implementen y la capacidad de adaptación de los empleados frente a nuevas habilidades digitales.

El avance de la inteligencia artificial no se limita a un sector particular, sino que atraviesa múltiples industrias. La automatización afecta principalmente tareas que involucran el procesamiento de información, la generación de contenido y la realización de funciones repetitivas, ampliando así el espectro de empleos que podrían verse afectados.

En el ámbito tecnológico, los puestos más expuestos son aquellos vinculados a ingeniería de software, análisis de sistemas, ciencia de datos, programación y gestión de proyectos. Muchas tareas rutinarias como la depuración de código, la documentación técnica, el análisis masivo de datos y las pruebas automatizadas pueden ser realizadas por sistemas de IA cada vez más sofisticados, lo que reduce la necesidad de intervención humana.

Además, las funciones administrativas y cognitivas, especialmente en sectores como finanzas, contabilidad y servicios empresariales, enfrentan una presión importante. La revisión, procesamiento y organización de información son tareas que la IA puede ejecutar con mayor rapidez y precisión, optimizando costos y disminuyendo errores. Por ejemplo, actividades como la coordinación administrativa, el procesamiento de datos y el análisis financiero ya se están automatizando en algunas compañías.

Impacto por la lista de empleos que serían reemplazados por la IA en 2026, según el MIT.

En el sector salud, aunque los especialistas médicos no corren riesgo de ser reemplazados, las tareas de apoyo como la gestión de información, el manejo de historiales y la clasificación de datos muestran una creciente automatización. Esto busca aliviar la carga administrativa del personal sanitario y mejorar la eficiencia, aunque también reduce la demanda de trabajadores dedicados exclusivamente a funciones operativas.

Otros empleos que serían reemplazados por la IA

Un análisis complementario de Microsoft, basado en la interacción con su asistente Copilot, amplía la lista de profesiones vulnerables. Intérpretes, traductores, historiadores, escritores, operadores telefónicos, agentes de viajes y locutores son algunos de los roles que podrían verse afectados por la capacidad de la IA para generar textos, traducir y responder consultas de forma automática y económica. Incluso oficios técnicos como programadores de herramientas CNC enfrentan presión debido a la inteligencia artificial capaz de generar instrucciones precisas para procesos industriales.

A pesar de estas proyecciones, el MIT enfatiza que el reemplazo no es un destino inevitable. La magnitud del impacto dependerá de las políticas laborales que se implementen, las estrategias que adopten las empresas y los programas de reentrenamiento para que los trabajadores desarrollen nuevas habilidades digitales.