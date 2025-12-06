El Padre "Paco" cuestionó el índice de la pobreza de la UCA: "No pueden decir"

El referente de curas en Opción por los Pobres Francisco “Paco” Olveira criticó este sábado el informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que arrojó una presunta baja de la pobreza, y exigió "tocar el barrio y la necesidad de la gente”.

En diálogo con Splendid AM 990, Oliveira cuestionó el análisis de la UCA sobre el descenso de la pobreza y la indigencia: “No pueden decir que no hay pobreza, no sé cómo la miden ni de dónde sacan los números”. El religioso subrayó que “ninguno de los que estamos en los barrios populares sentimos eso, sino todo al revés”.

El sacerdote pidió tomar medidas urgentes con “la gente endeudada” y resaltó que “hay gente que se toma el transporte público para buscar en la basura”. Por su parte, manifestó que “los jubilados van los miércoles a marchar porque nadie los escucha” y concluyó: “La gente me cuida y me protege”.

La UCA contradice al Gobierno: 3 de cada 4 personas no salieron de la pobreza

La última medición del Indec volvió a quedar bajo la lupa luego de que la UCA advirtiera que la baja de la pobreza reportada desde 2023 estaría sobredimensionada. Según el Observatorio de la Deuda Social, gran parte del descenso no se explica por una mejora real en los ingresos, sino que tres cuartas partes de la caída desde los niveles de 2023 se deban a un "efecto estadístico".

El Observatorio de la Deuda Social Argentina sostuvo que, aunque hubo mejoras concretas vinculadas a la desaceleración inflacionaria y a la recomposición de programas sociales, la magnitud de la caída informada por el INDEC estaría sobreestimada. Según el organismo público, en el primer semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 31,6%, lejos del 52,9% que se registraba un año antes. La indigencia cayó de 18,1% a 6,9%, reducciones consideradas históricas.

El estudio señala que, aplicando la metodología actual del Indec, la pobreza habría sido de 31,8% en el segundo trimestre de 2025, lo que implica una baja de 9,5 puntos respecto a igual período de 2023. Pero al corregir la medición por mejoras en la captación de ingresos, la caída sería apenas de 2,1 puntos, desde un 33,9%. Es decir: la pobreza efectivamente cayó, pero mucho menos de lo que indican las cifras oficiales.

La UCA señala que algo similar ocurre con la indigencia, que habría caído cerca de un punto porcentual. El resto de la mejora, advierte, se debe a un “efecto estadístico” que habría amplificado artificialmente el descenso.