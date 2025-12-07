Campeón Toluca sufre y alcanza la final del torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 6 dic - Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, alcanzó el sábado la final del torneo Apertura tras ganar 3-2 de manera sufrida a Monterrey en la definición de su serie semifinal.

Los "Diablos Rojos" de Toluca pasaron a la final por segundo torneo consecutivo con un marcador global de 3-3 gracias a su mejor ubicación en la temporada regular del torneo.

Toluca, que perdió 1-0 el partido de ida, finalizó como líder, mientras que Monterrey lo hizo en el quinto lugar.

En el encuentro disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el equipo local presionó desde el inicio y encontró el gol a los 19 minutos cuando el uruguayo Federico Pereira remató de zurda en el área chica un centro enviado por el brasileño Helio Nunes "Helinho" desde el sector izquierdo.

Toluca aumentó su ventaja a los 43 minutos cuando el portugués Paulinho definió de zurda cayéndose dentro del área tras controlar un pase del argentino Nicolás Castro.

El equipo dirigido por el argentino Antonio "Turco" Mohamed anotó el tercer gol a los 51 minutos por la vía del tiro penal que convirtió Helinho después de que Ricardo Chávez cometió falta a Castro dentro del área.

Cuando parecía que Toluca alcanzaría la final de una manera cómoda, Monterrey empezó a reaccionar y descontó a los 58 minutos con un penal que anotó el español Sergio Ramos después de que Marcel Ruiz cometió una zancadilla dentro del área al delantero francés Anthony Martial.

Los "Rayados" anotaron el segundo gol a los 74 minutos cuando Roberto de la Rosa definió de zurda en el área chica después de que el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame estrelló su remate en el poste izquierdo.

En los últimos minutos del partido, Monterrey presionó en busca del gol que le diera el pase a la final, mientras que Toluca se defendía desesperadamente hasta que el árbitro decretó el final.

De esta manera, Toluca buscará el bicampeonato ante el ganador de la serie entre Cruz Azul y Tigres UANL que se definirá más tarde.

En el partido de ida empataron 1-1.

Con información de Reuters