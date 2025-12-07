ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

La provincia de Santa Fe atraviesa un fin de semana agobiante, con marcas térmicas que no logran descender y una sensación térmica que se mantiene por encima de los valores estacionales. Tanto Rosario como capital provincial amanecieron este domingo 7 de diciembre con cielo parcialmente nublado, una humedad elevada y un viento norte que domina desde el sábado.

En un contexto en el que las olas de calor se volvieron más frecuentes en la región -y donde la transición hacia el verano suele volverse un desafío sanitario y energético-, esta jornada muestra un escenario que preocupa a especialistas y organismos provinciales: altas temperaturas, cero lluvia y vientos moderados que sostienen la masa de aire caliente.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una máxima de 30° y una mínima de 19°. La jornada se mantiene estable, sin probabilidad de lluvias y con cielo parcialmente nublado.

Viento: predominante del sector este y noreste, con intensidades entre 23 y 31 km/h.

predominante del sector este y noreste, con intensidades entre 23 y 31 km/h. Humedad: elevada, lo que favorece una sensación térmica superior a la registrada.

El combo calor y viento norte deja una tarde pesada, con escasa circulación de aire fresco y un pronóstico que se mantiene en el umbral del alerta amarillo por estrés térmico.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la capital provincial, el escenario es más crítico: la máxima esperada para este domingo trepa a 34°, con una mínima de 23°.

Cielo: parcialmente nublado.

parcialmente nublado. Viento: norte persistente, con registros similares a los de Rosario (23–31 km/h).

norte persistente, con registros similares a los de Rosario (23–31 km/h). Lluvias: sin chances durante el domingo.

De acuerdo al pronóstico del SMN, la zona centro-norte de la provincia suele experimentar picos térmicos más intensos que el sur, y esta jornada confirma esa tendencia.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones del SMN para el clima del domingo

Tomá agua aunque no tengas sed. Evitá bebidas alcohólicas y muy azucaradas porque deshidratan.

Evitá bebidas alcohólicas y muy azucaradas porque deshidratan. Evitá el sol entre las 11 y las 17. Es el período de mayor radiación UV y riesgo de golpe de calor. Si tenés que salir, buscá sombra y usá protector solar.

Es el período de mayor radiación UV y riesgo de golpe de calor. Si tenés que salir, buscá sombra y usá protector solar. Cuidá especialmente a personas mayores, niños y mascotas. Son los más vulnerables. No dejes mascotas en patios sin sombra o en autos (ni por un minuto).

Son los más vulnerables. No dejes mascotas en patios sin sombra o en autos (ni por un minuto). Usá ventiladores, aire acondicionado o generá corriente cruzada para mover el aire caliente. Cerrá ventanas cuando el aire exterior esté más caliente que el interior.

Cerrá ventanas cuando el aire exterior esté más caliente que el interior. Optá por frutas, verduras y platos frescos para evitar sobrecargar al cuerpo.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima este lunes?

El alivio podría llegar recién el lunes 8, cuando aumenta la probabilidad de tormentas aisladas en las dos ciudades:

Rosario: 10–40% de lluvias, con máxima de 22°.

10–40% de lluvias, con máxima de 22°. Santa Fe: escenario similar, también con descenso térmico marcado.

Los chaparrones podrían cortar la racha de calor, pero también traer inestabilidad y ráfagas, típicas de esta época del año.