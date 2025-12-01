Un nuevo femicidio sacudió a la localidad santafesina de Esperanza. La víctima, identificada como Cecilia Ojeda (40), fue asesinada en su casa y, horas después, el principal sospechoso, Diego Durán (45), su ex pareja y padre de sus dos hijos, murió al chocar con su moto mientras se daba a la fuga.

Todo comenzó cerca del mediodía de este domingo, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación de violencia en una vivienda ubicada en las calles Moreno y Bosch, en barrio La Orilla. Ojeda fue encontrada muerta por su hermano, quien se había acercado al domicilio ante la falta de respuesta de la mujer a sus llamadas.

Según consignaron medios locales, el cuerpo de la mujer presentaba lesiones compatibles con un fuerte traumatismo. Pese a que los vecinos llamaron a emergencias para auxiliarla, los médicos que llegaron al lugar sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

Luego, personal de la Policía Científica se presentó en la escena para realizar el levantamiento de rastros, la toma de muestras y la documentación fotográfica necesaria para la reconstrucción del hecho.

Las primeras pistas indicaron que el presunto femicida sería Durán. Testigos lo vieron abandonar el domicilio en una moto, lo que llevó a las autoridades a activar de inmediato un operativo de búsqueda para localizarlo.

La tensión del procedimiento escaló rápidamente. No obstante, apenas unos minutos después de que se iniciara la búsqueda, se reportó un choque fatal sobre la Ruta Provincial 6: fuentes policiales confirmaron que un motociclista había impactado de lleno contra un camión y murió en el acto producto del fuerte impacto.

De acuerdo con los medios locales citados por Rosario3, la investigación apunta a que el sospechoso del femicidio emprendió la fuga hacia el norte, giró en Paso Vinal y luego tomó la Ruta 6, donde finalmente ocurrió el choque mortal.

Tras la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), el jefe de la Unidad Regional XI aseguró que la identidad, la vestimenta y el vehículo del fallecido coincidían con el principal sospechoso del femicidio.

Si bien en un primer momento se había circulado la información de que Durán tenía una restricción judicial vigente, este lunes la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Virginia Coudannes, confirmó que no hay registro de denuncias realizadas de manera previa.

“No tenían registros de intervención con la mujer desde el primer nivel de atención de la Municipalidad de Esperanza. Tampoco tenemos registros de denuncias tanto en comisaría como en centros de denuncias”, indicó la funcionaria provincial en diálogo con el medio AIRE. Ahora, los equipos provinciales ya están acompañando a la familia de la víctima. “Están trabajando con los hijos y el entorno, eso es fundamental”, agregó.

En paralelo, la fiscal Laura Giordanino quedó a cargo de la causa por el crimen de Ojeda, mientras que su colega María Laura Arri tomó el expediente del choque en la Ruta 6. Ambas fiscales ordenaron la realización de autopsias y pericias para reconstruir el recorrido de los hechos y determinar con precisión lo ocurrido.

Alarma en ciudad de Santa Fe: se realizó una denuncia por violencia de género cada 57 minutos

De acuerdo a los impactantes registros, solo en la ciudad de Santa Fe, entre enero y julio de este año, se realizaron 25 denuncias por día, una cada 57 minutos. En ese período, las oficinas de Atención de Víctimas de Violencia de Género y Doméstica recibieron un total de 5.346 y un promedio de 763 por mes.

Según datos a los que pudo acceder el medio AIRE, del total, 3.157 fueron denuncias de violencia de género intrafamiliar y 267 denuncias de violencia de género efectuadas en el ámbito penal y civil. El resto de las denuncias fueron derivaciones de la Defensoría del Pueblo, el Centro de Justicia Penal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y Juzgados de Familia.

Más de 300 mujeres residentes en la ciudad de Santa Fe cuentan con botones de pánico activos o con una aplicación denominada Código Violeta, por estar en riesgo de violencia de género.

El dato fue aportado por fuentes de la Municipalidad de Santa Fe, el organismo oficial encargado de designar estos dispositivos de alerta. Tanto el botón de pánico como el Código Violeta están conectados con el Centro de Monitoreo de la Municipalidad, que contacta directamente a la Central de Emergencias 911 ante cualquier situación de alarma.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.