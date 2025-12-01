El hijo de 'El Chapo' Guzmán cambiará de declaración en un juicio por narcotráfico en EEUU

La secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, informa de la detención de narcotraficantes en Ciudad de México

Un hijo del encarcelado capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán cambiaría el lunes su declaración de inocencia en un caso de narcotráfico en Estados Unidos, meses después de que su hermano se declarara culpable de cargos similares.

Joaquín Guzmán López tenía previsto comparecer ante el tribunal federal de Chicago para una audiencia sobre el estado de su caso, pero un documento del tribunal indica que la conferencia será ahora una audiencia de cambio de declaración. El documento judicial no indicaba si se declararía culpable.

Guzmán López, uno de los cuatro hijos del encarcelado líder del cártel de Sinaloa, se declaró inicialmente inocente tras su detención el año pasado en Texas.

Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Guzmán López, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ovidio Guzmán López, otro hijo de "El Chapo", se declaró culpable en julio de dos cargos de distribución de drogas y dos de participación en una empresa criminal continua. Se enfrenta a una posible cadena perpetua.

Con información de Reuters