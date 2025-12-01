Los 7 hoteles perfectos para escaparte en diciembre y pasar Navidad y Año Nuevo

Diciembre trae fines de semana largos, calor y las ganas de hacer una escapada antes de que termine el año. Si buscás dónde viajar para Navidad o Año Nuevo, o simplemente querés un descanso antes de cerrar el 2025, estos 7 hoteles ofrecen propuestas ideales en Argentina, Patagonia, Buenos Aires e incluso en Miami. Piscinas infinitas, selva, montañas, playa y opciones urbanas: hay un destino para cada necesidad.

Este listado reúne alojamientos perfectos para un viaje corto, una escapada romántica, un descanso en familia o una celebración distinta de las Fiestas. Naturaleza, confort, buena gastronomía y ambientes pensados para relajarse convierten a estos hoteles en las mejores opciones para diciembre.

Si estás buscando dónde ir en el próximo fin de semana largo o un hotel especial para pasar las Fiestas, acá van las mejores opciones seleccionadas.

¿Por qué estos 7 hoteles son ideales para diciembre, Navidad y Año Nuevo?

Todos los alojamientos seleccionados cumplen con criterios clave para la temporada alta de diciembre: propuestas especiales para Navidad y Año Nuevo, experiencias visuales fuertes (selva, lagos, glaciar, ciudad o playa), gastronomía destacada, buenas ubicaciones para escapadas de fin de semana y servicios que suman puntos en vacaciones: spa, piscinas, vistas panorámicas y actividades para todas las edades.

Además, permiten vivir distintos estilos de viaje: naturaleza tropical en Iguazú, escapada rápida desde Buenos Aires en Chascomús, lujo patagónico, ciudad vibrante o playa en Miami. Una selección variada para distintos presupuestos, climas y planes.

Iguazú Grand: lujo tropical para una escapada de diciembre

Con piscinas rodeadas de selva y gastronomía gourmet, el Iguazú Grand es un clásico para pasar las Fiestas o hacer una escapada veraniega. Sus jardines, spa y actividades familiares lo posicionan como uno de los mejores hoteles del país para diciembre, Navidad y Año Nuevo.

Panoramic Grand: vista directa a la selva para celebrar las Fiestas

Famoso por su piscina infinita y su vista al río Iguazú, es ideal para quienes buscan un paisaje impactante sin renunciar a la comodidad cerca de las Cataratas. Sus cenas temáticas de diciembre son un imán para quienes quieren celebrar con ambiente tropical.

Howard Johnson Chascomús: escapada cerca de Buenos Aires

A solo un par de horas de CABA, es perfecto para fin de semana largo o para quienes quieren pasar Navidad o Año Nuevo sin viajar demasiado. Lago, naturaleza, piscina y spa completan una propuesta familiar accesible.

Montano Suites: un plan ideal cerca del glaciar Perito Moreno

Situado en El Calafate, es ideal para quienes prefieren combinar arquitectura contemporánea, materiales nobles y una estética patagónica elegante y minimalista. Ofrece habitaciones amplias con vistas a la montaña (Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View) y una experiencia sensorial que incluye fragancia exclusiva, curaduría musical, degustación Wine & Candles y desayuno gourmet. Perfecto para escapadas rápidas o Fiestas en la ciudad.

Wyndham Garden Hotel del Glaciar: Año Nuevo con vista a la montaña

Si buscás frío, montañas y aire limpio, esta opción patagónica es ideal. Vista al glaciar Martial y el canal de Beagle, gastronomía regional y actividades outdoor lo vuelven una experiencia distinta para diciembre y especialmente para Año Nuevo.

Ker Hoteles: escapadas urbanas para diciembre

Con sedes en Recoleta, Belgrano y San Telmo, la cadena Ker ofrece spa, habitaciones modernas y propuestas gastronómicas para celebrar las Fiestas en la ciudad. Una opción perfecta para quienes buscan relax sin dejar Buenos Aires.

New Point Miami: Navidad y Año Nuevo frente a la playa

La alternativa ideal para quienes sueñan con pasar las Fiestas en Estados Unidos sin pagar precios de resort. Departamentos equipados, acceso directo a la playa, piscina y clima veraniego. Perfecto para combinar descanso y compras.

Diciembre, el mes ideal para viajar

Con fines de semana largos, clima de verano y la excusa perfecta de las Fiestas, diciembre es uno de los mejores momentos del año para viajar. Ya sea selva, lago, ciudad, montaña o playa, estos hoteles ofrecen escenarios ideales para cerrar el año y recibir el próximo rodeados de descanso y experiencias memorables.