¿Es feriado o día no laboral el 8 de diciembre 2025 en Argentina? Qué definió el gobierno de Milei

En la Argentina, cada cierre de año reactiva las discusiones sobre feriados, descansos y oportunidades para una escapada antes del vértigo navideño. La duda más consultada en buscadores en la recta final de 2025 es si el 8 de diciembre, tradicional en el calendario católico, mantiene su carácter de feriado nacional.

La respuesta, según el calendario oficial del gobierno de Javier Milei, es contundente: sí, el 8 de diciembre de 2025 es feriado nacional inamovible, por la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. Cae el lunes, lo que configura un fin de semana largo que muchos aprovecharán como última pausa antes de las fiestas.

Qué pasa con el feriado 8 de diciembre de 2025

El Gobierno confirmó que el lunes 8 de diciembre 2025 es feriado nacional inamovible. Esto significa que no es un día no laborable, sino un feriado obligatorio en todo el país. La fecha no se traslada ni se modifica, a diferencia de feriados móviles como ocurrió en noviembre.

Este feriado tiene un peso histórico y religioso profundo: la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, un dogma proclamado en 1854 por el Papa Pío IX.

En Argentina, la fecha está institucionalizada hace décadas y atraviesa no solo la liturgia, sino también prácticas culturales como armar el árbol de Navidad ese mismo día. Además, en esta fecha se destaca la Fiesta de la Virgen del Valle en Catamarca, que reúne miles de fieles entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre. En otros países, como Colombia (con la noche de velas del 7) o Paraguay (con la peregrinación a Caacupé), la fecha se vive como un evento masivo de devoción popular.

Feriado vs. día no laborable: qué implica para los trabajadores

La diferencia, regulada por la Ley de Contrato de Trabajo, es clave:

Feriado nacional : paga doble si se trabaja, como un descanso dominical obligatorio.

: paga doble si se trabaja, como un descanso dominical obligatorio. Día no laborable: su cumplimiento es optativo para el empleador y se paga salario simple.

El 8 de diciembre es feriado, por lo que rigen las condiciones especiales para quienes deban trabajar. Esto también aplica al feriado de Navidad del jueves 25 de diciembre.

Cuántos feriados y fin de semana largos quedan diciembre 2025

Diciembre trae dos fechas clave, ambas inamovibles: