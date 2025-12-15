El truco infalible para alejar a las palomas de tu casa: cómo evitar que se acerquen a tu balcón o jardín

Las palomas son la gran invasión de la ciudad y, además de ser desagradables para muchas personas, sus excrementos pueden transmitir diferentes bacterias, hongos o parásitos. Sin embargo, existe un truco casero para alejarlas de los hogares.

Cómo alejar las palomas de tu casa: el truco casero clave

Las palomas suelen acercarse a los balcones, medianeras y el patio de las casas, y pueden dejar excremento, plumas y otros gérmenes peligrosos para la salud. Sin embargo, hay un ingrediente que está en cualquier alacena que puede alejarlas: la pimienta.

La pimienta molida con agua puede colocarse y rociar las superficies

Simplemente, se debe combinar la pimienta molida con agua y colocar en un rociador para esparcir sobre las superficies donde no quieras que se acerquen. La proporción que se recomienda es una cucharada de pimienta por cada litro de agua. Es un truco simple, económico, no daña a las palomas, no es peligroso para animales domésticos, ni tampoco para los niños en la casa.

Por qué la pimienta sirve para ahuyentar a las palomas: qué otras alternativas hay

La pimienta logra ahuyentar a las palomas por la sensibilidad que genera en su olfato y patas. Si bien no es tóxica, ni las daña, la sensación basta para hacer que no se acerquen y, en caso de hacerlo, no quieran regresar.

Las palomas también pueden ahuyentarse con canela, ajo, y objetovs reflejantes

Además, hay otras formas de alejar a las palomas del hogar sin gastar dinero, estas son: