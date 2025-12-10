El truco casero más efectivo para eliminar cucarachas del hogar: fácil y económico

Las cucarachas suelen aparecer con la llegada del calor y son uno de los insectos más desagradables de tener en el hogar, pero de los más comunes. Por suerte, existe un truco casero simple, económico y eficaz para eliminarlas sin usar químicos fuertes: el laurel.

Cómo y donde colocar el laurel para alejar a las cucarachas de tu casa

El laurel tiene un gran contenido de eugenol y otros aceites esenciales, que lo hacen emitir un aroma insoportable para los insectos. Así, es capaz de alejar cucarachas y otras especies, ya sea de los cajones, alacenas o armarios de tu casa.

El laurel triturado y activado sirve para ahuyentar a las cucarachas del hogar

Habitualmente se utiliza para saborizar salsas o estofados, pero las hojas de laurel secas también sirven para evitar plagas. La forma de utilizarlas correctamente es la siguiente:

Moler el laurel con un mortero para activarlo

Colocar el laurel molido en lugares donde habitualmente ves cucarachas, para que el olor las aleje.

Cucarachas: cómo prevenir que entren a tu hogar

Si las cucarachas son un insecto recurrente en tu casa, hay que revisar ciertos hábitos o factores que puedan hacer que esta plaga se sienta atraída. Las claves para evitar que entren a tu hogar son: