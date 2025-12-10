Reforma laboral: el campo presiona a Milei con cambios al trabajo rural

En la previa de que se conozca de manera oficial el contenido del proyecto de reforma laboral de Javier Milei, la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó que "el sector agropecuario no debe quedar fuera del debate" y dio a conocer sus pedidos a la gestión libertaria.

"La reforma laboral debe reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos para empleadores y trabajadores. En ese marco, el sector agropecuario -motor de empleo regional, exportaciones y desarrollo tecnológico- no debe quedar fuera del debate", indicó la entidad en un comunicado.

Entre los puntos que la SRA propuso sumar al texto oficial se encuentran la eliminación de "la responsabilidad solidaria entre dueños de tierra y arrendatarios"; la supresión de "la categoría de trabajador permanente discontinuo"; un período de "prueba de ocho meses"; paritarias "sin intervención estatal"; la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) "para financiar indemnizaciones"; y la actualización créditos laborales "de forma razonable".

En su comunicado, la entidad remarcó que “el agro no es una variable marginal”, al señalar que se trata de una actividad atravesada por "estacionalidad, ciclos climáticos y diversidad productiva" que requieren marcos normativos específicos. "El campo argentino necesita una reforma laboral moderna y equilibrada para seguir siendo motor de la economía", se planteó.

La SRA presentó su iniciativa de manera formal a funcionarios, legisladores nacionales y miembros del Consejo de Mayo, con la que pretende "modernizar" la Ley de Contrato de Trabajo Agrario pero "sin sacrificar derechos laborales". "Las propuestas han sido recibidas favorablemente y recibimos el compromiso de que serán integradas al proyecto de Ley de Modernización Laboral.

Una por una, las propuestas de la SRA

1 - Eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra que alquila y el arrendatario que produce. Esta medida reduciría costos y riesgos para quien aporta la tierra, maquinaria o equipamiento, evitando cargas desproporcionadas.

2 - Eliminación de la figura de "trabajador permanente discontinuo". La actividad es estacional; mantenerla genera costos altos y complicaciones para contratos por ciclos.

3 - Período de prueba de ocho meses, ya que permite evaluar aptitudes de forma razonable antes de confirmar la relación laboral.

4 - Negociación salarial bilateral entre el Sindicato y la Mesa de Enlace sin participación estatal. Se busca una negociación más directa y adecuada a las realidades del sector, reduciendo la intervención estatal en la negociación.

5 - Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo del empleador. Se ofrece un mecanismo de respaldo ante costos laborales, aportando previsibilidad.

6 - Actualización de créditos laborales de forma razonable. Se evita sentencias desproporcionadas e irrazonables.