El Gobierno bajó las retenciones para el campo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una baja de las retenciones para el campo, que será de dos puntos y abarcará tanto a la soja como a otros de los principales granos y cereales.

"Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo", dio a conocer Caputo en un posteo en su cuenta de X. "Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos", agregó.

En ese marco, el jefe del Palacio de Hacienda destacó que "eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan".

"Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones", señaló Caputo. Y añadió que "De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos".

La baja será de dos puntos, de modo que las retenciones a la soja pasarán a ser del 24% en lugar del 26% que tributaba el grano hasta ahora. Además, los subproductos de la soja, como el aceite y la harina de soja, pasarán a tributar 22,5% de retenciones en vez del 24,5% de alícuota que tenía hasta ahora. También incluirá al trigo, la cebada, el maíz, el sorgo y el girasol.

En septiembre pasado, el Gobierno había eliminado las retenciones temporalmente con el objetivo de conseguir dólares con los que aguantar la demanda preelectoral. Sin embargo, esa medida duró solo tres días hasta que se completó el cupo de 7.000 millones de dólares previsto. En aquel momento, los productores rurales protestaron por no haber alcanzado a beneficiarse con la medida, ya que las cerealeras cubrieron el cupo con su stock.

Ahora se retoma la baja iniciada en enero pasado, cuando las retenciones a la soja habían disminuido unos 5 puntos, inicialmente de manera temporal hasta junio, pero que fue hecha permanente en julio pasado.

Cómo quedan las retenciones al campo tras la baja anunciada por Caputo

Según lo detallado por Caputo, la baja en las alícuotas de los derechos de exportación para los principales granos y cereales será la siguiente: