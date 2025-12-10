Reservá tu nombre de usuario en WhatsApp en 3 pasos

La herramienta tendrá un despliegue completo recién en 2026.

WhatsApp está sumando una función clave para reforzar la seguridad y la presencia digital de sus millones de usuarios: desde ahora permite reservar un nombre de usuario y asegurarlo antes del lanzamiento masivo. La novedad apunta especialmente a quienes ya tienen una identidad consolidada en Facebook o Instagram, y buscan mantener la misma marca personal dentro de la app de mensajería más utilizada.

Según Meta, la herramienta se está liberando de forma gradual y tendrá un despliegue completo recién en 2026, aunque algunos usuarios ya pueden probarla. En esta primera etapa, se prioriza a quienes ya usan el mismo nombre en otras plataformas de la empresa. El objetivo es evitar que terceros ocupen identificadores valiosos y reducir riesgos de suplantación o pérdida de reconocimiento digital.

Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

El proceso es sencillo y no requiere pasos técnicos complejos. Para reservar tu nombre, WhatsApp permite reutilizar el usuario que ya tenés en Facebook o Instagram. Para eso solo tenés que:

Vincular el Centro de Cuentas de Meta desde la configuración de WhatsApp. Validar tu identidad: el sistema confirma automáticamente que sos el titular del nombre elegido. Esperar la asignación automática: una vez aprobada, la app reserva tu usuario y lo deja protegido para el futuro.

WhatsApp aclara que quienes quieran un nombre diferente al que usan en Meta deberán esperar al lanzamiento general. Por ahora, la prioridad es garantizar la coherencia entre plataformas para los perfiles ya establecidos.

El objetivo es reducir los riesgos de suplantación.

Por qué conviene reservar tu nombre

Asegurar tu nombre de usuario no es una cuestión menor. Meta advierte que, si otra persona lo registra antes, podrían aparecer problemas como:

Suplantación de identidad.

Pérdida de reputación o reconocimiento digital.

Dificultad para unificar tu presencia en redes.

Además, reservarlo con anticipación evita quedarte afuera si el nombre que buscás se vuelve muy demandado. También reduce potenciales conflictos entre usuarios que reclamen el mismo identificador una vez que la función se abra a todo el público.

Con este movimiento, WhatsApp avanza hacia un sistema de identificación más consistente en todo el ecosistema Meta, reforzando la seguridad y dándole más control a los usuarios sobre su identidad online.